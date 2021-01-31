Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Belediyecilik tarihinde Kocaeli’nin çok önemli yeri var. 8-10 Mart tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 6.Kocaeli Sempozyumunda Milli Mücadele Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü konulu sempozyumunda biz de davetli olarak katılıp, Kocaeli Belediyecilik tarihi ile ilgili bir tebliğ hazırlayıp sunacağız. Türkiye’nin dört bir yanından çok önemli akademisyen ve yazarların katılarak sunum yapacağı sempozyumda bildireceğim yazıdan bir kısmı sizlerle paylaşıyorum:

Kocaeli asırlar öncesinden bize sesleniyor ve Kocaeli tarihe canlı şahitlik yapmış çınarları dile gelip konuşuyor: "Ben, kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca bir çınarım, kadim zamanlara ve tarihe canlı şahitlik yaptım. Topraklarımda önemli medeniyetler kuruldu. Ben, İmparatorluklar şehri İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısıyım. Bin yılları, beş bin yılları devire devire bugüne gelmiş medeniyetlerin beşiğiyim. Doğu-Batı arasında bir köprüyüm. Çin'den başlayarak Avrupa'ya giden Tarihi İpek yollarının birleşme noktasıyım. İstanbul'dan Hicaz'a giden Sürre Alayları'nın konakladığı Hicaz Demiryolunun ilk istasyonuyum. Ben Selçuklu'yum. Osmanlı'nın ilk sancak merkeziyim. Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından 16 Ocak'da Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya duyurulduğu yerim..."

Şifalı Çenedağı Suyu'nun membaı Derince'yim. İpek halı ve rafineri merkezi Körfez; pehlivanlar diyarı Karamürsel; donanma şehri Gölcük'üm. Tarım ve turizm merkezi Kandıra; bilim, sanayi ve teknoloji bölgesi Gebze; dağ ve yayla turizminin adresi Kartepe ve Karşıyaka'yım. Organize Sanayi Bölgeleri ve limanlar kenti Dilovası; Finans ve bankacılık üssü Çayırova; kültür ve turizm bölgesi Darıca; adını Orhan Gazi'nin verdiği medeniyetler şehri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin merkezi İzmit'im.

Ülkemizde doğu ile batının, Anadolu ile İstanbul'un arasında köprü görevi gören, büyük şehir yasasının ilk uygulandığı il olarak birçok belediyeye örnek olan Kocaeli'yi tanımak ve kent kültür bilincine sahip olmak gerekiyor.

KOCAELİ MODEL OLDU

İstanbul'dan sonra ekonomik güç bakımından Türkiye'nin ikinci büyük ili olan Kocaeli, kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımıyla Türkiye'nin en önemli geçiş, noktalarından birisidir. Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde yer almaktadır.