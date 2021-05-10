Belediyeden 45 Bin Haneye Bayram Hediyesi

Çayırova Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde 45 bin haneye kapı kapı gezerek içinde çikolata olan hediye paketi dağıtıyor.

Çayırova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan Bayramı hediye paketi bayram öncesi evlere dağıtılıyor. Çayırova halkını iyi ve kötü gününde yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin geçtiğimiz yıl sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evinde kalan Çayırova halkına ulaştırdığı hediye paketi geleneği bu yılda devam ediyor. Çayırova Belediyesi Vefa Destek ekipleri tarafından 45 bin haneye mahalle mahalle sokak sokak içinde maske, bülten ve çikolata bulunan hediye paketleri dağıtılıyor.

CİFTÇİ DE KATILILIYOR

Vefa destek ekipleri ile birlikte vatandaşlara çikolata dağıtan ve bayramlarını tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “ Görev süremiz içinde gönül bağı kurduğumuz ve sürekli iletişim halinde olduğunuz hemşerilerimize geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan Bayramı hediye paketlerimizi ikram ediyoruz. Çam sakızı çoban armağanı, yarım elma gönül alma misali 45 hanemizin tek tek kapısını çalıp, Ramazan bayramı öncesinde hediye ikramında bulunup bayramlarını tebrik ediyoruz” dedi

GÖNÜLLERE TALİP OLDUK

“Biz bu yola çıkarken gönüllere talip olduk.” diyen Başkan Çiftçi,” İşimizi gönülden yapmaya, gönüller kazanmaya devam edeceğiz. Tüm gayemiz hayır duası almak, gök kubbede hoş bir sada ve kalplerde iz bırakmak. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile tüm imkânlarımızı insanlarımızla buluşturuyoruz. İyi ve kötü günlerinde daima yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.













