Belediyeden Emlak Vergisi Uyarısı

Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesi gereken Emlak, Çevre ve Temizlik vergilerinin ilk taksitleri 1 Mayıs’ta ödenmeye başlandı. Çayırova Belediyesi, mükelleflerin vergilerini geciktirerek cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunarak son ödeme gününün 31 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimi olduğunu bildirdi.



ÖDEME SEÇENEKLERİ

18-19 ve 25-26 Mayıs tarihlerinde hafta sonu iki gün veznelerin açık olacağını belirten Belediye yetkilileri, ödeme seçenekleri hakkında da vatandaşları bilgilendirerek; emlak, çevre ve temizlik vergilerinin Belediye hizmet binasında yer alan emlak servisinde yatırılabileceği gibi, Vakıfbank Çayırova Şubesi’ndeki TR67 000150010729404209097 IBAN numaralı Belediye hesabına, tüm PTT şubelerinden 108231 numaralı posta çeki hesabına ve www.cayirova.bel.tr internet adresinden online olarak ödeme yapılabileceğini bildirdi.