banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Belediyeden Emlak Vergisi Uyarısı

Çayırova Belediyesi, mükelleflere önemli hatırlatmada bulunarak, 1 Mayıs’ta başlayan Emlak Vergisi ve İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi'nin birinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs’ta sona ereceğini duyurdu.

Belediyeden Emlak Vergisi Uyarısı

09 Mayıs 2019 Perşembe 09:26

banner419

Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesi gereken Emlak, Çevre ve Temizlik vergilerinin ilk taksitleri 1 Mayıs’ta ödenmeye başlandı. Çayırova Belediyesi, mükelleflerin vergilerini geciktirerek cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunarak son ödeme gününün 31 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimi olduğunu bildirdi.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

18-19 ve 25-26 Mayıs tarihlerinde hafta sonu iki gün veznelerin açık olacağını belirten Belediye yetkilileri, ödeme seçenekleri hakkında da vatandaşları bilgilendirerek; emlak, çevre ve temizlik vergilerinin Belediye hizmet binasında yer alan emlak servisinde yatırılabileceği gibi, Vakıfbank Çayırova Şubesi’ndeki TR67 000150010729404209097 IBAN numaralı Belediye hesabına,  tüm PTT şubelerinden 108231 numaralı posta çeki hesabına ve www.cayirova.bel.tr internet adresinden online olarak ödeme yapılabileceğini bildirdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"Babalı'ya kültür alanı kazandıracağız."
Fatih - Çayırova Arası Kolaylaşacak Fatih - Çayırova Arası Kolaylaşacak
Konsoy Hayatını Kaybetti Konsoy Hayatını Kaybetti
Vali Aksoy'dan Engelliler Haftası Mesajı Vali Aksoy'dan Engelliler Haftası Mesajı
Sabancı'da Artifact Resim Sergisi Sabancı'da Artifact Resim Sergisi
Milli Ürün İçin Güç Birliği Milli Ürün İçin Güç Birliği
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

"Babalı'ya kültür alanı kazandıracağız."
Başkan Büyükakın, Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca ve yönetimini ağırladı.

Haberi Oku