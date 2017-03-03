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Belediye'den Nefes Yönetimi Semineri

Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediye çalışanları için “Nefes Yönetimi” konulu bir seminer düzenledi.

Belediye'den Nefes Yönetimi Semineri

03 Mart 2017 Cuma 15:31



15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen eğitim seminerini Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Cenk Devrim Ulusoy verdi. Serbest Dalış branşında 8 resmi dünya rekoru bulanan Ulusoy, insanın nefesini kontrol edebilmesinin önemine değindi. Ulusoy, “Nefes var ise hayat var. Nefes bittiği anda hayata anlam katan hiç bir şey kalmadığını anlıyoruz. Hayat nefes ile başlıyor ve nefes ile son buluyor. Nefes alırken nefes aldığımızı farkında olmalıyız. Alacağımız bir sonraki nefesi daha kaliteli hale getirmeliyiz ve bunu her seferinde tekrarlarsak kaliteli bir yaşamında kapılarını kendimize açmış oluruz. İnsanın normalde alması gereken nefes dakikada 12, fakat dünya ortalaması dakikada 17 nefes olarak çıkıyor. 

İŞ STRESİNİ AZALTIR

Buda şu anlama geliyor biz farkında olmadan günde 23 bin defa fazladan nefes alıyoruz. Bu ne anlama geliyor, dünya nefes almayı bilmiyor. Bunu gün, hafta, ay, yıl, bir ömür boyu düşüne bilirsiniz. Çalıştığınız ortamdan kaynaklı sinir ve stersinizi yine sağlıklı ve doğru nefes alarak azaltmak mümkün. İş arasında bazen durup nefes almanız gerektiğini hatırlamalısınız” ifadelerini kullandı. Ulusoy semineri sırasında personele doğru nefes alma teknikleri konusunda egzersizlerde yaptırmayı ihmal etmedi. 

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