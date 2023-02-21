BELGESEL GÖRÜNTÜLERLE DEPREM BÖLGESİNDEN NOTLAR



Gebze gazetesi

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belgeselcininnotdefterinde 21 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan makalelerimiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/belgesel-goruntulerle-deprem-bolgesinden-notlar.html





Asırların felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremin en yıkıcı vurduğu Hatay Antakya bölgesinde belgesel çekimleri yapıyorum. 17 Şubat 2023 tarihinde gittiğim Hatay bölgesinde görüp yaşadıklarım korkunç. Bölge tam anlamı İle felaket yaşıyor , gördüklerimi kelimeler ve cümleler anlatmaktan aciz kalır.

Bölgede çok zor şartlar altında çalışma yaparak hiç bir kurum ve kuruluşa ayak bağı olmadan günde ortalama 14 saate yakın çalışma yaparak belgesel çekip arşiv topluyorum. Depremzedelerle konuşup bilgi ve belge arşivi toplayıp enkazlar arasında dolaşırken ürperip korkuyorum. Deprem bölgesinde şehir tümü İle boşalmış. Hataylılar şehirden ayrılmış şehirde kurtarma ekibi yardım ekibi polis asker var. Deprem bölgesinde her düşünceden her görüşten insan var herkesin anacı depremzedeye yardım etmek bugünkü makalede sizlere deprem bölgesi Hatay’da çektiğim belgesel görüntülü bilgi notlarını paylaşmak istiyorum.

GEBZE BELEDİYESİ YARDIM MERKEZİ

Hatay’ın temizlik işini koordine eden Gebze Belediyesi yardım merkezinde AFAD’ın çadırına yerleştik.

GEBZE BELEDİYESİ DEPREM KOORDİNASYON MERKEZİNDE BELGESEL ÇEKİMİ YAPTIK

Hatay’a koordinayör vali olarak atanan Mustafa Masatlı başkanlığında toplanan Gebze Belediyesi deprem hizmetleri koordinasyon merkezinde Gebze Gölcük ve Çayırova belediye başkanları ile

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olarak belgesel söyleşi yaparak tarihe not düştük.



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BAŞKAN BÜYÜKGÖZ İLE SÖYLEŞİ

Hatay’ın temizlik ve çöp toplama hizmetlerini koordine eden Gebze Belediye başkanı Zinnur Büyükgöz ile belgesel söyleşi gerçekleştiriğ

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olarak Defne ilçesi Gebze Belediyesi koordinasyon merkezinde bilgi aldık.



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BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI İLE SÖYLEŞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın ile belediye tarafından depremzedeler için Hatay Defne ilçesine yapımı devam eden sahra hastanesi inşaatında

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olarak belgesel söyleşi gerçekleştirdik.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık belediye tarafından depremzedeler için Hatay Defne ilçesine kurulan çadır kent sahra hastanesi inşaatı ile yardım malzeme ana deposunu gezerek bilgi aldık ,

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ve

www.gebzegazetesi.com

olarak belgesel söyleşi gerçekleştirdik.



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2518419948312597&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa



KOCAELİ AFAD GÖNÜLÜLERİ İLE HATAY SAMANDAĞI’NDA DEPREMZEDELERE YARDIM DAĞITTIK

Gazeteci ve belgeselci olarak depremin yıkıp yok ettiği Hatay’da araştırmacı gazeteci ve belgeselci olarak araştırma yapıp belgesel çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaya devam ediyoruz.

17 Ağustos 1999 Marmara depremini depremin merkezi Kocaeli Gebze’de yaşamış biri olarak Hatay bölgesinde yardım dağıtılmasını takip edip araştırma yapmak üzere 18 Şubat 2023 günü Hatay Defne ilçesinden Kocaeli Afad gönülleri ile yola çıktık. Edebiyat öğretmeni Kadir beyin başkanlığında hiç bir kuruluştan destek almadan kendi arabası ile topladığı yardımı oğlu İle birlikte depremzedeler için Hataya getiren Kocaeli Kartepe’den iş insanı Ali Kavas beyin arabasında Samandağı ilçesindeyiz.

HATAY SAMANDAĞI’NDA DEPREM GERÇEĞİ

Hatay’ın sahilinde Samandağı’nda bizleri yıkık çökmüş binalar karşıladı. Emniyet müdürlüğü ve tapu müdürlüğünün yıkık binaları bahçesinde yardım dağıtımı yaparken küçük bir çocuğun bizi öpüp sarılmasını unutamam. Samandağındaki hasar Antakya’ya göre az bazı tv kanalları depremi ilk günlerinden samandağından yayınlar yapmıştı. Samandağının büyük bir bölümünde hasar olmamasına sevindim. Ankara Mamak’dan bir hayırsever depremin ilk gününden itibaren çorba dağıtmaya devam etmiş , onunlada belgesel söyleşi yaptık.



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2518419948312597&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa



AFAD ÇADIRINDA KALDIM

9 AY ÖNCE OTEL VE ÖĞRETMEN EVİN DE KALDIĞIM DEPREM BÖLGESİ HATAY’DA ÇADIRDA KALDIK SOĞUK VE SIKINTIYI AZDA OLSA YAŞADIK DEPREM BÖLGESİ DUA VE YARDIM BEKLİYOR. DEPREMZEDELERE ALLAH CC YARDIM EYLESİN

VEFAT EDENLERE RAHMET

YARALILARA ACİL ŞİFALAR VERSİN

