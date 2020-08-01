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Belgesel Tadın da Kurban Bayramı Tebriği

İsmail kahramanın kaleminden bayram tebriği

Belgesel Tadın da Kurban Bayramı Tebriği

01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:02

Saygıdeğer Sosyal Medya Arkadaşlarım
Korona Salgını İslamın Hac Farzını da Engelledi Hac ibadeti için kutsal topraklara. gidilemeyen kurban bayramıı vesilesi ile daha önce kutsal topraklarda çektiğimiz hac ve Hicaz belgelimizi sizlerle paylaşarak belgesel tadın da kurban bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını Allah cc niyaz ederim
Dünya insanlığına karşı savaş açan görünmez düşman korona vebası belasın dan Allah cc devlet ve milletimiz başta olmak üzere Türk islam alemi ve tüm insanlığı kurtarsın
Sağlık mutluluk ve başarılar dileklerimle ...
İsmail kahraman
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