Belgesel Tadında 2000 Yıllık Tarihi Köprüde Devri Alem

Köprü gönülden gönüle kurulan yoldur

Köprü sevda türküsü aşk şarabı gurbet şiiridir

Köprü tarih Kültür medeniyet sanattır

Köprü hikaye roman arkadaş vefalı dosttur

Köprü üzerine belgeseller ve filimler çekilmiş

Köprü anlatılmaz yaşanır Herkesin gönül dünyasın da bir köprüsü vardır benim gönül coğrafyamda bir çok köprüm vardı her biri benim için çok ayrı anlam ve önemi olan köprülerdir Orhon ırmağın dan Amuderya`ya, Yeniseyden Siriderya ,Nil den Tunaya İdil nehrinden Fırat`a Anadolu nehirleri üzerindeki kemer köprüler .

Köprüler beni hep etkilemiş Orta Asya`dan Kafkaslar’a, Anadoludan Balkanlar’a , Horasan`dan Orta doğu’ya , Kuzey Afrika’dan Endülüs İspanya’sına çok sayıda köprüden geçtim Devri Alem kameralarına belgesel kaydı yapmak için kilometrelerce yol giderken yorulmadım , Kemerli taş köprülerin karşısına geçip saatlerce o köprüleri seyir edip muhteşem manzarasını sadece kamerama değil gönlüme ve kalbime kaydettim..

Benim ilk gördüğüm kemerli taş köprü Giresun Espiye ericek yayla yolunda Selçuklu döneminden kalma tarihi Ericek köprüsü

Rahmetli babamla yaylaya gidip gelirken Ericek köprüsün den koyun sürüsü ile gelip geçerken babamın elinden tutar köprünün altından çağlayarak akan Karadua deresi beni etkiler ve heyecanlandırırdı .

www.gebzegazetesi.com En son gördüğüm taş köprü 26 Ocak 2021 günü Kocaeli körfez ilçesi iki bin yıllık tarihi Taşköprü oldu . Oğlum ve torunumla taş köprüden geçtik belgesel çekimi yapıp Gebze Gazetesiolarak canlı yayın yaparak belgesel tadında Kocaeli Kültür tarihine yolculuğa çıktık

Roma döneminden kalma tarihi 2000 yıllık taş köprüde yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyorum