Belgesel Tadında Adıyaman’da Devri Alem

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere 19 Temmuz’da, sabah erken saatlerde yola çıkarak, Sabiha Gökçen Hava Limanı’ndan Gaziantep’e, buradan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim beyin rehberliğinde Adıyaman’a geldik

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel başkanı Yılmaz Karaca ve Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti başkanı İbrahim Arslan’ın ev sahipliğinde Türkiye’nin bir çık ilinden Gazeteciler Cemiyeti başkanı Adıyaman’da buluştu.

TGF heyeti Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı. Fehmi Hüsrev Kutlu, Adıyaman sanayi ve ticaret Odası başkanını makamında ziyaret etti. Vali bey ve belediye başkanına “Tuna’dan Bir Tarih Akar” ve “Kahramanlık Türküleri” Kitap ve belgesellerimizden hediye ettik.

Vali Nurullah Naci Kalkancı Adıyaman’la ilgili Bilgi verip, Adıyaman’ın tarihi kültür ve inanç turizminin merkezi olduğunu mermerin başkenti ve tarım ticaretinin kalbi olduğunu söyledi.

Adıyaman Belediye başkanı ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası başkanları da Adıyaman hakkında açıklama yaptılar.

Adıyaman Mercan TV’de canlı yayın programında Belgesel filmciliği konuştum. Uydudan yayın yapan Mercan TV’nin canlı yayın programına katılarak, belgeselciliğin önemi hakkında açıklama yapıp, Yurt içi ve Yurt dışında çektiğimiz Devri Alem Belgesel TV programlarımızı yayınlanmak üzere Mercan TV’ye verdim.

VALİ KALKANCI’YI ZİYARET

Türkiye Gazeteciler Federasyonuna bağlı Başkanlar Konseyi üyelerini huzur, hoşgörü, barış ve kardeşlik kenti Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuiyeti dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, cemiyet başkanlarıyla sohbet ederek, ziyaretten dolayı teşekkür edip, Adıyaman’ın tarihi, coğrafyası, kültürü, eğitim ve öğretim durumu, devam eden sulama projeleri, sanayi ve ticaret durumu ile sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgiler verdi.

Vali Kalkancı, “Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafından 57. Başkanlar Konseyinin Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde ilimizde yapılmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu toplantı basın mensuplarının mesleki anlamda hem dayanışmasını hem de birlikte hareket etmesini sağlıyor. Adıyaman, dil, din, ırk, ayrımı yapmadan insanların hep birlikte bir arada yaşadığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en huzurlu kentlerinden bir tanesidir. Anadolu’nun en eski yerleşim birimlerinden birisi olan Adıyaman ilimiz, insanoğlunun yeryüzüne ayak bastığı zamandan beri sahip olduğu zengin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile tarih sahnesindeki yerini almıştır. Adıyaman ilimiz tarih öncesi devirlere ait buluntuların yanı sıra, Kommagene Uygarlığına ait Nemrut Dağı Ören Yeri başta olmak üzere il geneline yayılmış 300 dolayında tarihi öneme haiz kültür varlıkları ile adeta bir açık hava müzesi konumundadır” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ise, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’ya Başkanlar Konseyini kabullerinden ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Karaca, “Huzur ve hoşgörünün başkenti Adıyaman’da olmaktan son derece mutluyuz. Şu anda 60 civarında Türkiye genelinde cemiyeti başkanları ile toplamda 150 civarında gazeteci arkadaşımız 57. Başkanlar Konseyine katılmak üzere Adıyaman’da bulunuyor. Bu toplantıda sadece kendi sorunlarımızı tartışmakla kalmayıp, aynı zamanda ülkemizin sorunlarını da ele alacağız. Arkadaşlarımız buradan gittikten sonra da Adıyaman’daki izlenimlerini kendi yayınlarında en güzel şekilde yayınlayacaklardır. Bizleri kabul edip yakın ilgi gösterdikleri için heyetimiz adına sayın valimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından cemiyet başkanı ve gazeteciler, kendi memleketlerinden getirdikleri çeşitli hediyeleri Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya takdim etti.

BELEDİYE BAŞKANI KUTLU’YU ZİYARET

Belediye Başkanı Kutlu, Türkiye’nin birçok ilinden 150’ye yakın gazeteciyi Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette yaptığı konuşmada misafirlerine Adıyaman’ın sosyo-kültürel yapısı hakkında bilgi veren Başkan Kutlu, Adıyaman’ın huzur ve barış kenti olduğuna vurgu yaptı. Adıyamanlıların devletine bağlı bağlı bir millet olduğunu da sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Kutlu, “Bölgemizde kimi yerlerde yüzde 90’lara ulaşan elektrikte kayıp-kaçak oranı Adıyaman’da yüzde 7’lerde, vergi ödeme oranı ise yüzde 90’ların üstünde. Adıyamanlılar her zaman devletinin yanında olmuştur. Terörün hiçbir zaman hüküm süremediği ilimizde halkımız hizmetin en iyisine layıktır. Bu kadar güzel insanların bir arada yaşamasından dolayı da Adıyaman huzur ve barış şehri olarak nam salmıştır” diye konuştu.

Organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek sözlerini tamamlayan Başkan Kutlu’dan sonra söz alan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise misafirperverliğinden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.

TGF Başkanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiğim Adıyaman’da belgesel çekimlerimiz sürüyor