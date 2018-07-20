Belgesel Tadında Afyon’da Devri Alem

TGF genel başkanı Yılmaz karaca ve Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti başkanı İbrahim Arslan’ın ev sahipliğinde Türkiye’nin bir çok ilinden Gazeteciler Cemiyeti başkanı Adıyaman da



TGF heyeti Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası başkanını makamında ziyaret etti.

Vali ve belediye başkanına Tunadan Bir Tarih Akar ve Kahramanlık Türküleri Kitap ve belgesellerimizden hediye ettik.

Vali Adıyaman’la ilgili bilgi verip Adıyaman tarihi kültür ve inanç turizminin merkezi olduğunu mermerin başkenti ve tarım ticaretin kalbi olduğunu söyledi.

Adıyaman belediye başkanı ve Adıyaman ticaret ve sanayi odası başkanlarında. Adıyaman hakkında açıklama yaptılar

Adıyaman Mercan tv de canlı yayın programında Belgesel filimciliği konuştum.

Uydudan yayın yapan Mercan Tv'nin camlı yayın programına katılarak belgeselciliğin önemi hakkında açıklama yapıp yurt içi ve yurt dışında çektiğimiz Devri Alem belgesel tv programlarımızı yayınlanmak üzere Mercan tv ye verdim.







TGF Başkanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiğim Adıyaman’da belgesel çekimlerimiz sürüyor. buluştu.TGF heyeti Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası başkanını makamında ziyaret etti.Vali ve belediye başkanına Tunadan Bir Tarih Akar ve Kahramanlık Türküleri Kitap ve belgesellerimizden hediye ettik.Vali Adıyaman’la ilgili bilgi verip Adıyaman tarihi kültür ve inanç turizminin merkezi olduğunu mermerin başkenti ve tarım ticaretin kalbi olduğunu söyledi.Adıyaman belediye başkanı ve Adıyaman ticaret ve sanayi odası başkanlarında. Adıyaman hakkında açıklama yaptılarAdıyaman Mercan tv de canlı yayın programında Belgesel filimciliği konuştum.Uydudan yayın yapan Mercan Tv'nin camlı yayın programına katılarak belgeselciliğin önemi hakkında açıklama yapıp yurt içi ve yurt dışında çektiğimiz Devri Alem belgesel tv programlarımızı yayınlanmak üzere Mercan tv ye verdim.TGF Başkanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiğim Adıyaman’da belgesel çekimlerimiz sürüyor.