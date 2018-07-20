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Belgesel Tadında Afyon’da Devri Alem

Türkiye Gazeteciler Federasyonu başkanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere. 19 Temmuz 2018 tarihinde sabah erken Sabiha gökçen Hava limanından Gaziantep’e buradan Gaziantep Gazeteciler cemiyeti Başkanı İbrahim beyin rehberliğinde Adıyamana geldik.

Belgesel Tadında Afyon'da Devri Alem

20 Temmuz 2018 Cuma 12:16

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TGF genel başkanı Yılmaz karaca ve Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti başkanı İbrahim Arslan’ın ev sahipliğinde Türkiye’nin bir çok ilinden Gazeteciler Cemiyeti başkanı Adıyaman da buluştu.
TGF heyeti Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası başkanını makamında ziyaret etti.
Vali ve belediye başkanına Tunadan Bir Tarih Akar ve Kahramanlık Türküleri Kitap ve belgesellerimizden hediye ettik. 
Vali Adıyaman’la ilgili bilgi verip Adıyaman tarihi kültür ve inanç turizminin merkezi olduğunu mermerin başkenti ve tarım ticaretin kalbi olduğunu söyledi.
Adıyaman belediye başkanı ve Adıyaman ticaret ve sanayi odası başkanlarında. Adıyaman hakkında açıklama yaptılar
Adıyaman Mercan tv de canlı yayın programında Belgesel filimciliği konuştum. 
Uydudan yayın yapan Mercan Tv'nin camlı yayın programına katılarak belgeselciliğin önemi hakkında açıklama yapıp yurt içi ve yurt dışında çektiğimiz Devri Alem belgesel tv programlarımızı yayınlanmak üzere Mercan tv ye verdim.



TGF Başkanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiğim Adıyaman’da belgesel çekimlerimiz sürüyor.
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Anahtar Kelimeler
BelgeselAfyonIsmail KahramanDevri Alem
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