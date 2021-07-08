Belgesel Tadında Aspendos Su Kemerlerinde Devri Alem

Kuraklık ve çevre felaketleri sel ve su baskınları yaşadığımız günlerde Anadolu da su medeniyeti ile ilgili www.devrialem.tv olarak araştırma ve belgesel çekimlerimize Antalya Serik Aspendos Tarihi su kemerlerin de devam ediyoruz
Aspendos antik kentin deki su yollarında devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak canlı yayınlar yapıyoruz
Anadolu’da Antik Dönemden Günümüze Su Mühendisliğini araştırmak için çok önemli çalışmalar yapılmış bizde bu çalışmaları yerinde görmek için yollardayız .
Anadoluda dünyanın en eski barajlarını yapmış olan Hititler’den başlayıp, Urartular, Eski Yunan, Roma, Bizans ve Selçuklular Osmanlı İmparatorluğu ve son olarak Türkiye cumhuriyeti döneminde su medeniyeti ile ilgili çok büyük hizmetler yapılmış yapılmaya devam ediyor .
İnsanlık tarihinin ilk barajlarından biri olan Hitit Çorum Alacahöyük Barajı, Van Urartu Şamran Menua Kanalı, Amasya Roma Ferhat Su Kanalı, Aydın Roma Kızılçullu Su Kemerleri, Denizli Laodikya Birleşik Kaplar Su Sistemi, Aspendos Su Kuleleri, Romalılar’ın Anadolu’daki ilk su kanalı olan Efes Pollio Su Kanalı, Bozdoğan Sarnıçları, Mimar Sinan’ın yaptığı su kemerleri Anadolu da su medeniyetinin binlerce yıllık tarihine ışık tutuyor
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Aspendos Tarihi Su Kemerleri
Tiyatro binası İle ün yapmış Antalya Serikteki Aspendos antik kenti ve su kemerlerini gezip belgeselleştiriyoruz
Serik den bir dost İbrahim İpek bize rehberlik yapıyor
Çok sıcak ve zor şartlarda Aspendos bölgesini gezerken su medeniyeti karşısında hayran kakıyoruz
Özel bir sektör tarafından işletilen Aspendos tiyatrosuna girmek için 60 TL giriş ücreti alınmasına rağmen içeride bir rehber yok içerde çok zor şartlarda su yolu Çeşme ve sarnıçları buluyoruz
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Aspendos Kazı Başkanının Açıklaması
Hacettepe üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr Veli Köse su kemerleri ve Aspendos tiyatrosunun Selçuklular tarafından Tamir edilip saray olarak kullanıldığını açıklayarak şu bilgileri veriyor
"Aspendos Tiyatrosu, Roma mimarisinin bir ürünü. Günümüze kadar sağlam kalmasındaki bir diğer faktör ise Selçukluların burayı kullanmış olmaları. Özellikle sahne binasının kuzey ve güney kulelerinin olduğu bölümü Alaaddin Keykubat restore ettirerek, saray olarak kullanmış. Kulelerin ve dış cephenin üzerindeki sıvalar, kırmızı zig zag boyalar Selçuklu'dan günümüze kalmış. Sahne binası da bu kadar iyi korunduğu için tiyatronun önemi artmış oluyor."
- Mühendislik Aspendos harikası su kemerleri
Arkeologlar için Aspendos Antik Kenti'ndeki su kemerlerinin belki de antik tiyatrodan çok daha önemli olduğunu dile getiren Köse, neredeyse bir kilometre boyunca uzanan günümüze kalmış su kemerlerinden çok fazla olmadığını ifade etti.
Su kemerinin 2 sifonunun ayakta kalmış olmasının da ayrıca önemini vurgulayan Köse, "Su kemerlerindeki sifonlar yaklaşık 25 kilometre uzaktan gelen suyu kente basmak için yavaşlatıyor, orantılı hale getiriyor. Hakikaten bir mühendislik harikası."
2300 Yıllık Su Medeniyeti
Aspendos’ta bulunan bir yazıt, su kemerinin Tiberius Claudius Italicus tarafından yaptırıldığını ve şehrin hizmetine sunulduğunu anlatır. Mimari özellikleri ve yapılış teknikleri, su kemerinin M.S.II.yüzyılın ortalarına ait olduğunu göstermektedir.
Mühendislik harikası su kemerlerinin iki sifonunun ayakta kalmış olması dönemin bilim ve tekniğinin nedenli ileride olduğunu gösteriyor. Su kemerlerindeki sifonlar yaklaşık 25 kilometre uzaktan gelen suyu kente basmak için yavaşlatıyor, orantılı hale getiriyor. Bu bağlamda tam bir mühendislik harikasıdır.
Antalya'nın Serik ilçesi Belkıs beldesi Aspendos Antik Tiyatro yanında bulunan 2 bin 300 yıllık tarihi su kemerlerinin üzerine düşen gün batımı kızıllığı renkli görüntüleri açık parlak güneşli havalarda muhteşem seremoniler sunar.
Türünün dünyadaki en önemli örneği olan Roma dönemi su kemerleri varlığını halen sürdürüyor.
Değişik kaynaklardan derleyerek bilgilerinize sunduğunuz Aspendos su kemerleri ile ilgili bölgede elimizde kameramız araştırma. Yapmaya devam ediyoruz
Antik kentdeki pazar yerinin tam karşısın da su taksim çelmesi su sarnıçları Serik ovasındaki tarihi su kemerleri insanı etkiliyor
Serik ovasın da 1800 yıl önce yapılan su kemerleri ile Devlet su işleri genel müdürlüğünün 1960 lı yıllarda yaptığı su kanalının ayni yerde buluşması Anadolu’da su medeniyetinin önemini ve ihtişamını gösteriyor
Tarihi su kanallarının belgesel görüntülerini çekerken portakal suyu satan genç bir kızın Aspendos tiyatrosu ve su kemerleri ile ilgili anlattığı hikaye bizi tarihi yolculuğa çıkarıyor
Anadolu’da su medeniyeti ile ilgili araştırmamız Antalya da devam ediyoruz.