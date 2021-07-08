Belgesel Tadında Aspendos Su Kemerlerinde Devri Alem

olarak araştırma ve belgesel çekimlerimize Antalya Serik Aspendos Tarihi su kemerlerin de devam ediyoruz

olarak araştırma ve belgesel çekimlerimize Antalya Serik Aspendos Tarihi su kemerlerin de devam ediyoruz

Kuraklık ve çevre felaketleri sel ve su baskınları yaşadığımız günlerde Anadolu da su medeniyeti ile ilgili

Kuraklık ve çevre felaketleri sel ve su baskınları yaşadığımız günlerde Anadolu da su medeniyeti ile ilgili

Anadolu’da Antik Dönemden Günümüze Su Mühendisliğini araştırmak için çok önemli çalışmalar yapılmış bizde bu çalışmaları yerinde görmek için yollardayız .

Anadolu’da Antik Dönemden Günümüze Su Mühendisliğini araştırmak için çok önemli çalışmalar yapılmış bizde bu çalışmaları yerinde görmek için yollardayız .

Anadoluda dünyanın en eski barajlarını yapmış olan Hititler’den başlayıp, Urartular, Eski Yunan, Roma, Bizans ve Selçuklular Osmanlı İmparatorluğu ve son olarak Türkiye cumhuriyeti döneminde su medeniyeti ile ilgili çok büyük hizmetler yapılmış yapılmaya devam ediyor .

İnsanlık tarihinin ilk barajlarından biri olan Hitit Çorum Alacahöyük Barajı, Van Urartu Şamran Menua Kanalı, Amasya Roma Ferhat Su Kanalı, Aydın Roma Kızılçullu Su Kemerleri, Denizli Laodikya Birleşik Kaplar Su Sistemi, Aspendos Su Kuleleri, Romalılar’ın Anadolu’daki ilk su kanalı olan Efes Pollio Su Kanalı, Bozdoğan Sarnıçları, Mimar Sinan’ın yaptığı su kemerleri Anadolu da su medeniyetinin binlerce yıllık tarihine ışık tutuyor

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