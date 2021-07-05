Belgesel Tadında Bosna Mostar Köprüsünde Devri Alem

Mostar Köprüsü

'in

geçen

nehri üzerinde bulunan bir

. Orijinal köprü

'ın öğrencisi

tarafından 1566 yılında inşa edildi ve 9 Kasım 1993'te

sırasında Hırvat güçleri tarafından yıkılıncaya dek 427 yıl kullanıldı. Mimar Hayreddin, köprü için 456 kalıp taş kullanmıştı.Köprü, çevresindeki kente adını da verdi. Mostar, Hersek bölgesinin ana kenti oldu. Köprüyü yeniden inşa etmek için bir proje hazırlandı ve 23 Temmuz 2004'te yeni köprü hizmete girdi.

Köprü, 2005'te

tarafından

ilan edildi.



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https://www.youtube.com/watch?v=1h4G2noquH4