Belgesel Tadında Geyve'de Devri Alem

"Geyve, Sakarya'nın güneyinde İstanbul'a 2 saat uzaklıkta bereket fışkıran toprağı ile bir sebze meyve ve doğa cenneti. Dünya ayva üretiminde ilk sırada Türkiye yer alırken, Türkiye'deki ayvanın %33.9'u ise Geyve'de üretiliyor.

Geyve'de ayva dışında narenciye, buğday, arpa, fındık, üzüm, kiraz, şeftali, enginar, kereviz ve akla gelebilecek her türlü sebze ve meyve yetişir.

Geyve'nin nüfusunun çoğunluğunu manav adı verilen Türkmenler oluşturur. Geyve, Osmanlı döneminde saraya ve İstanbul’a sebze ve meyve temin eden köylerden biriydi. Eski Geyve'de İpek böcekçiliği önemli bir yere sahipti. Bursa'da üretilen ipekli kumaşlar için gereken İpekböceği temininde Geyve’nin payı büyüktür. Son dönemde ilaçlı tarıma geçilmesi Ve yurt dışından getirilen ucuz ipekler, ipekböcekçiliğinin sonunu getirmiş.

Geyve antikçağda göçebe bir kavim olan Bitinlerin kurduğu Bithynia Krallığı'na aittir. Daha sonra Roma , Bizan, ardından Selçuklu ve 1312’de Osmangazi tarafından fethedilerek Osmanlı yönetimine geçti. Geyve Boğazında Bizanslılar tarafından Türk akınlarını engellemek için yapılan gözetleme kaleleri bulunur

1495-96 yıllarında Sultan 2. Beyazıt tarafından yaptırılan II. Beyazıt köprüsü üzerinde irili ufaklı 12 baraj yer alır. Halen kullanılan ve üzerinden araçların da geçtiği bu altı ayaklı köprünün, dört ayağı Sakarya Nehri içerisindedir. Geyve Göynük yolunda nehirden geçişi sağlayan köprü, Osmanlı döneminde sürre alayları tarafından kullanılmış. İpek Yolu üzerindeki İkinci Beyazıt Köprüsü şimdiki adıyla Alifuatpaşa Köprüsü namazgâhlı bir köprü. Üzerinde ibadet edilen tek köprü olma özelliğine sahip. Geyve tarafındaki bölümde yer alan mihrabın üzerindeki kitabede girift bir yazı bulunur.