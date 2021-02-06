Belgesel Tadında Geyve'de Devri Alem

Sakarya Nehri kenarında ayvanın başkenti Geyve'nin Belediye Başkanı Murat Kaya ile belediye hizmetleri ve Sakarya Nehri ile ilgili belgesel çekimi yaparak tarihe not düştük.
Devri alem belgesel tv program ekibi ile yakından ilgilenen Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'ya Tuna'dan Bir Tarih Akar kitabımızı hediye ettik
Geyve, İpek Yolu Belediyeler Birliği Merkezi
Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya İpekyolu belediyeler Birliği Başkanı olarak önemli çalışmalar yaptıklarını açıklayarak Ayaş'tan Sapanca’ya 25 belediyenin üye olduğu İpekyolu Belediyeler Birliği olarak önümüzdeki dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde tarih ve kültür turizmine önem vereceklerini sözlerine ekledi.
Belediye Başkanı Murat Kaya, Geyve ile ilgili önemli açıklamalar yaparak Türkiye’de en fazla ayvanın yetiştiği Geyve'de başta ayva olmak üzere yöresel ürünler üretip istihdama katkı sağladıklarını açıkladı.
Belediye tarafından üretilip satışa sunulan Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi satış mağazasını gezdirip açıklamalar yaptı. Devri Alem belgesel tv programın olarak Geyve Belediye Başkanı ile yaptığımız söyleşi başta TGRT belgesel tv olmak üzere bir çok kanalına gönderilerek yayınlanması sağlanacak.
Sakarya Valisi ile Geyve'de Söyleşi
Geyve'de daha önce Sakarya Vallisi Ahmet Hamdi Nayir ile tarihi Ali Fuat Paşa Köprüsü'nün karşısında belgesel çekimi yaparak Sakarya ili ilgili önemli bilgiler almıştık.
Vali beyle yaptığımız söyleşinin linkini sizlerle paylaşıyoruz.
Sakarya Nehri'nden Adını Alan Sakarya ili
Sakarya Nehri bir çok ilden geçmesine rağmen adını Sakarya'an alan Sakarya Irmağı ile ilgili buram buram Anadolu Sakarya belgeselini sizlerle paylaşıyorum
Geyve İle İlgili Tarihi Araştırma
Geyve üzerine araştırma yapan fotoğraf sanatçısı arkadaşımız Şengül Geçal`ın yaptığı araştırmayı sizlerle paylaşıyorum.
"Geyve, Sakarya'nın güneyinde İstanbul'a 2 saat uzaklıkta bereket fışkıran toprağı ile bir sebze meyve ve doğa cenneti. Dünya ayva üretiminde ilk sırada Türkiye yer alırken, Türkiye'deki ayvanın %33.9'u ise Geyve'de üretiliyor.
Geyve'de ayva dışında narenciye, buğday, arpa, fındık, üzüm, kiraz, şeftali, enginar, kereviz ve akla gelebilecek her türlü sebze ve meyve yetişir.
Geyve'nin nüfusunun çoğunluğunu manav adı verilen Türkmenler oluşturur. Geyve, Osmanlı döneminde saraya ve İstanbul’a sebze ve meyve temin eden köylerden biriydi. Eski Geyve'de İpek böcekçiliği önemli bir yere sahipti. Bursa'da üretilen ipekli kumaşlar için gereken İpekböceği temininde Geyve’nin payı büyüktür. Son dönemde ilaçlı tarıma geçilmesi Ve yurt dışından getirilen ucuz ipekler, ipekböcekçiliğinin sonunu getirmiş.
Geyve antikçağda göçebe bir kavim olan Bitinlerin kurduğu Bithynia Krallığı'na aittir. Daha sonra Roma , Bizan, ardından Selçuklu ve 1312’de Osmangazi tarafından fethedilerek Osmanlı yönetimine geçti. Geyve Boğazında Bizanslılar tarafından Türk akınlarını engellemek için yapılan gözetleme kaleleri bulunur
1495-96 yıllarında Sultan 2. Beyazıt tarafından yaptırılan II. Beyazıt köprüsü üzerinde irili ufaklı 12 baraj yer alır. Halen kullanılan ve üzerinden araçların da geçtiği bu altı ayaklı köprünün, dört ayağı Sakarya Nehri içerisindedir. Geyve Göynük yolunda nehirden geçişi sağlayan köprü, Osmanlı döneminde sürre alayları tarafından kullanılmış. İpek Yolu üzerindeki İkinci Beyazıt Köprüsü şimdiki adıyla Alifuatpaşa Köprüsü namazgâhlı bir köprü. Üzerinde ibadet edilen tek köprü olma özelliğine sahip. Geyve tarafındaki bölümde yer alan mihrabın üzerindeki kitabede girift bir yazı bulunur.
Geyve Kurtuluş Savaşı'nda daha çok önemli bir rol oynamış. 1920'lerde işgal kuvvetlerinin saldırıları karşısında Geyve havalesi Grup Komutanlığı adı ile bir teşkilat kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı komutanlarından Ali Fuat Cebesoy Paşa köprüyü tutmuş ve işgal kuvvetlerinin geçmesini engellemiştir. Bu Savunma sebebiyle Geyve işgal görmediği gibi Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasında da çok önemli rol oynamış.
Alifuatpaşa Kuvayi Milliye Müzesi, Geyve boğazındaki Çoban Kale, Elvan Bey İmaret Camii, Kaymakamsuyu Mağarası, alabalık tesisleri, yürüyüş rotaları, ılıcaları, yaylalarıyla Geyve, tarih, kültür ve doğa turizminde parlayan yıldız olmaya aday."