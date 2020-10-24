Belgesel Tadında Kazakistan’dan Türkiye’ye Devri Alem

Geçen sene bu aylarda Türk Konseyi’nin organizasyonu ve Küresel Gazeteciler Konseyinin daveti ile 13 Ekim 2019’da Can Azerbaycan’da başlayan tarih, kültür araştırmaları ve belgesel çekimimize Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun Kazakistan’da düzenlediği Belgesel Film Festivali etkinliklerine katılarak, tarihi tarihin yaşandığı yerlerde www.iktav.com olarak araştırıp Devri Alem Belgesel TV programı www.devrialem.tv olarak belgeselleştirmeyi 20 Ekim 2019 tarihinde tamamlamıştık.

Güneşli bir sonbahar sabahı güneş doğarken seher vakti Kazakistan’ın kültür başkenti elmanın atası ve dünyaya elmanın Alma olarak yayıldığı yer olan Almatı’dan Türkiye’ye dönüyoruz

Güneş karlı tanrı dağları zirvesinden bize göz kırparken uçağımız kalkıyor bir süre muhteşem Tanrı dağları manzarası üzerinden uçarak uçsuz bucaksız bozkırlar çöllerden geçiyoruz

Kültür tarihimizin sınır çizgisi Amuderya ve Siriderya bir başka deyişle Seyhun ve Ceyhun nehirlerimin muhteşem manzarasını seyrediyorum. Bu iki nehir kültür ve medeniyet tarihimizin sınır çizgisini de oluşturmakta. İki nehrin arasına Arapça iki nehir anlamına gelen Maveraünnehir denmekte ve Oğuz Türklerinin yaşadığı bölgeler anlamına gelen Opuz eli denmekte.

Ceyhun ve Seyhun nehirleri Aral gölünü beslemekte Atsk gölü her geçen gün kuruyor. Uçağımız Aral Gölü şemalarında uçarken gölün ne kadar kuruduğunu, suyun ne kadar çekildiğini daha iyi görüyoruz. Bir zamanlar bölgeye bereket dağıtan Aral Gölü sürekli kuruyor ve yok oluyor. Gölün uçağın penceresinden belgesel görüntülerini çekerken üzülüp kahroluyorum.

Uçağımız Hazar denizi üzerinde uçuyor. Petrol ve doğal gaz yatağı olan Hazar Denizi’nde de büyük çevre felaketleri yaşanmakta. Deniz yatağı petrol kirliliğine kurban gidiyor.

Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Kafkas dağları üzerine geçiyoruz. Kafkas dağlarının zirveleri karlı. Kafkas Dağları ve Kafkasya’daki birçok ülke ve halk, tarih boyu kan ve gözyaşı ile yoğruldu. Savaşlar yaşandı, soykırımlar gördü.

Kafkas Dağları üzerinden Karadeniz semalarına geçiyoruz. Uçsuz bucaksız Karadeniz bazen bulutlar ve bazen de masmavi deniz üzerinde uçuyoruz.

Kastamonu Küre dağları üzerinden Zonguldak bölgesine geliyoruz. Küre Ilgaz ve Yenice ormanların da sonbaharın tüm renk tonlarını ve muhteşem manzarasını doya doya seyrederken kaptan pilotun uyarısı ile uçağımızın alçalmaya başladığını öğreniyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanındaki yoğun dış yüzünden İzmit Körfezi Osmangazi Köprüsü üzerinden Samanlı Dağlarının muhteşem manzarası bizleri karşılıyor.

İznik Gölü üzerinden Orhangazi dağlarındaki mermer ve taş ocaklarının çevre orman ve doğayı nasıl yok ettiğine şahit oluyor, uçağın penceresinden belgesel görüntülerini çekiyoruz.

Yalova Dağlarındaki elektrik üreten enerji gülleri ve dağların muhteşem manzarasını seyrederek Marmara Denizi ve adalar üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanına indiğimizde 7 saate yakın durmadan uçuş yaptığımızı görüyor, tarihe not düşüp zamana noterlik yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.