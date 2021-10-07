BELGESEL TADINDA KOCAELİ’ DE KÜLTÜR YOLCULUĞU (6)

*TÜRKİYE’Yİ DÜNYA’YA TANITAN DARICA KUŞ CENNETİ.

Sadece Kocaeli’yi değil, Türkiye’yi dünyaya tanıtan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Darıca Kuş Cenneti, insanlara hayvan ve doğa sevgisini aşılayan bir yer. İstanbul’a 38 km. mesafede bulunan Darıca Kuş Cenneti, kuş türleri açısından dünyada benzeri olmayan bir park haline gelmiş. Hayvanat bahçesinde 350 çeşit hayvan ve 250’nin üzerinde bitki çeşidi bulunmaktadır.

Bayramoğlu, Körfez şeridi üzerinde, Darıca’ya bağlı doğal güzelliğe sahip, üç burundan oluşan bir yarımada. Bölgenin en modern sayfiye merkezi olarak bilinir. Güneşi, denizi, kumsalı ve modern dinlenme tesisleriyle gerek günübirlik, gerekse uzun süreli tatillerini geçirmek isteyenler için güzel imkanlar sunmaktadır.

Burası Hünkar Çayırı diğer bir adıyla Fatih Sultan Mehmet’in Otağı. 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet Üsküdar’a sancak dikip doğuya sefer yapılacağını ilan eder. Rahatsızlığına rağmen Hünkar Çayırında Otağını kurar. İşte tam bu esnada burada hayata gözlerini yumar. Hünkar Çayırında bulunan bu tarihi köprü ordunun geçişini sağlamak amacıyla yapılmış. Köprünün girişinde bulunan Çeşme ve Namazgah 16. yüzyıla ait eserlerdir. Son yıllarda çevre düzenlemesi yapılarak 700.yıl Fatih Anıtı dikilen Hünkar Çayırı, yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Halk buraya gelerek hem dinleniyor hem tarihini hatırlıyor.

Dilovası, İzmit Körfez şeridi ile İstanbul-Ankara karayolu üzerinde yer alan ve hızlı gelişmekte olan bir yerleşim birimi. Üç tepe arasında oluşan bir ovada yer alan Dilovası, ismini bu ovadan almaktadır. Otoban yol ve E-5 karayolunun Dilovasının içinden geçmesi buradaki endüstrinin hızla gelişmesini sağlamıştır.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının üretim yaptığı Dilovası’na girerken sizi tarihi köprü karşılar. Mimar Sinan tarafından yapılan bu muhteşem taş köprü yaya trafiğine açık.

Gebze’nin en güzel kasabalarından birisi Tavşancıl. Eski evleri, zeytin ağaçları, üzüm ve kiraz bahçeleriyle geçmişinden fazla bir şey kaybetmemiş. Bu şirin belde milli mücadelenin önemli bir şehidini sinesinde barındırıyor. Atatürk’ün övgülerine mazhar olmuş ve Milli Mücadeledeki önemli hizmetleriyle bilinen Kuva-i Milliye komutanı Yahya Kaptan, Gebze’nin Tavşancıl mevkiinde pusuya düşürülerek 1920’de şehit edilmiş.

Arıların bal yapmak üzere yuva kurup petek birleştirdiği Tavşanlı beldesindeki Ballıkayalar vadisi görülmeye değer. Dinlenmek için ve günün yorgunluğunu üzerinizden atmak için bu vadiye mutlaka gitmelisiniz. Şelale ve göllerin birbirinden güzel manzaraları buraya gelenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. "Tabiat Parkı ve Doğal Sit Alanı" ilan edilen ve günümüzde dağcıların iniş ve tırmanış çalışmaları yaptıkları Ballıkayalar vadisi, kamping için çadır kurmaya elverişli düzlüklere, batı ve doğu sırtlarında yürüyüş yapmak için geniş alanlara sahip.

Gebze, üzüm bağları, meyve bahçeleri ve enginar tarlaları ile ünlü. Kuzu dolmaları ve koyun yoğurdu dillere destan Gebze’nin meyveleri, Osmanlı saraylarında padişah sofralarını süslemiş.

Tarih boyunca İpek yolu kollarının birleşme noktası olan Gebze, bugün Sanayi ve ticaret hayatını canlı tutuyor. Gebze, D-100 Karayolu ve Otoban, sahilindeki limanları, körfez geçiş köprüsü, Feribotları, Gebze-Şile yolu, Kurtköy Havalimanı ile ekonominin ana merkezi konumunda. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yatırımcıların kurduğu çok uluslu sanayi kuruluşları Gebze’de hızla çoğalıyor ve gelişiyor. Makinadan kimyaya, Otomobilden tekstile, dericilikten ağaç sanayisine, Gıdadan Plastiğe, bilgisayardan teknoloji sanayine kadar yüzlerce sanayi kuruluşu, üretim ve hizmet alanında dünya piyasalarında rekabet edebiliyor.

Dört yeni ilçesi ile Gebze bölgsesi yetişmiş insan gücü, Organize sanayi bölgeleri, Havalimanı, körfez köprüsü, kara, deniz ve demiryolları, bilimsel ve teknik araştırma kuruluşlarıyla Dünya sanayi, ticaret ve bilişim teknoloji merkezi olma yolunda.

Gebze bölgesinden ayrılma vakti.. Kocaeli'nin bir birinden güzel ilçelerindeki gezimizin sonuna geliyoruz..

*KOCAELİ BİLİM VE KÜLTÜRDE DE MARKA ŞEHİR OLUYOR...

Bugüne kadar sanayi ile anılan Kocaeli artık Kültür, Bilim, Teknoloji ve Turizm’de Marka şehir oluyor. Kocaeli, Türkiye'nin son derece önemli bir sanayi,Kültür ve Turizm bölgesi. Nüfusun yarısından fazlası buradaki sanayi kuruluşlarında çalışıyor.Sanayi kuruluşlarının büyük kısmının bölgemizde kurulması Kocaeli’yi cazibe merkezi haline getirmiş. Kentte yaşayanlar sanayi kültürü içinde doğup, büyüyor. Bir sanayi kenti olması nedeniyle yurdun her yerinden göç alan bir bölge Kocaeli. Kısacası taşı toprağı altın olmuş buranın.

Kocaeli, eğitim düzeyi yüksek illerimizden biri.Ülkemizin gelişmesinde katkısı olan Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsündeki bir çok Fakülte,Yüksek Okul ve Araşatırma Merkezlerinde onbinlerce öğrenci eğitim ve öğretim görüyor.TÜBİTAK bünyesinde kurulu Araştırma Merkezleri, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü ve Türk Standartlar Enstitüsü Başkanlığı ile Kocaeli, Türkiye’nin geleceğine yön veriyor.

Tarihi, İlk Çağlara kadar uzanan ve sayısız uygarlıkların yaşandığı Kocaeli önemli bir tarihi mirasa sahip. Kültürel zenginlikler açısından üst düzeyde olan kentin, çeşitli uygarlıklara ait eserlerin sergilendiği bir müzesi yok maalesef. Kent sanayi açısından kalkınmış, ekonomik açıdan önemli yol almış olmasına rağmen kültürel faaliyetler ihmal edilmiş. Kocaeli sanayi olgusunun yarattığı göçlerle gelen insanların kültürleriyle, batı Anadolu’daki gelişmiş çağdaş kültürlerin bir sentezini yaşıyor.

Spor olgusu Kocaeli’de gelişmiş. Futbol kentin en önemli sportif aktivitesi olmuş. Bugün Kocaelispor büyük bir potansiyelin içinde milli takımlara kadar çıkmış ve Türkiye çapında şöhrete ulaşmış pek çok sporcusu buluyor. İlimizin 3. lig ve amatör kümelerdeki takımları Kocaeli gençliğine sporu sevdiriyor.

Futbolun yanı sıra Yelken sporu da Kocaeli’de yapılan önemli sporlardan biri. 1925’te kürek sporuyla birlikte kente giren bu spor dalı 1953 yılına kadar kişilerin bireysel çabalarıyla yapılmış. Yelken Kulubü’nün önderliğinde bu spor dalı hızla gelişmiş.

Kocaeli; Gebze ve Karamürsel ilçelerinde yetiştirdiği güreşçilerle ulusal ve uluslar arası spor dünyasında yerini almış. Altın kemerli Kırkpınar başpehlivanı Ahmet Taşçıları, Dünya şampiyonu Harun Doğanları yetiştirerek ata sporumuzu yeniden canlandırmış..

Kocaeli, turizmden de yararlanmak istiyor. Tarihi geçmişi ve doğal yapısının getirdiği zenginlikler, kentin turizm alanında da hamle yapmasını sağlayacak. Kartepe, Kış Turizm sporları merkezi olması için üzerinde çalışılan büyük bir proje. Sapanca Gölü, Karadeniz kıyısında bulunan Kefken ve Kerpe'nin doğal güzellikleri değerlendirilerek kentin bir turizm merkezi haline getirilmesi için yoğun çalışmalar yapılıyor. Yaz ve Kış turizm merkezleri projeleriyle Kocaeli, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında Uluslararası sanayi, ticaret, kültür, turizm, bilim ve teknoloji merkezi olacaktır.

Kocaeli, deprem ve ekonomik krizin yıkıcı gücüne karşın, kendi gücünü çok iyi kullanarak kısa sürede kişi başına düşen milli gelir itibariyle, yine Türkiye sıralamasındaki en ön sıradaki yerini aldı. Kocaeli bugün vergi gelirleri açısından İstanbul’dan sonra 2. sırayı alıyor. Buradan toplanan vergiler Türkiye’nin 56 ilinden toplanan vergilere eşit, ve tek başına ülkemizin kalkınmasına önemli katkılarda bulunuyor.

Kocaeli bir yanda kumsallarıyla denizi, bir yanda samanlı dağlarındaki yaylaları, bir yanda Sapanca gölü, öbür yanda İzmit Körfezinin sahilleri. Karamürsel’in sepeti, Kandıra’nın yoğurdu, Hereke’nin halısı... Körfezin kirazı ..Gebze'nin üzümü.. Kısacası misafirperver sıcak insanıyla Kocaeli, yeşiliyle, deniziyle.... mavisiyle bir başka güzel...Kocaeliyi tanımak;.. bilmek,hissetmek ve yaşamakla anlaşılır.. Kocaeli üzerinden bir güneş daha batıyor

* MARKA ŞEHİR KOCAELİ’YE VEDA EDERKEN...

Kocaeli'de bir çok medeniyetler kuruldu. Bir çok millete ev sahipliği yaptı. Biz Kocaeli'de bir medeniyetin belgeselini çekerek tarihe tanıklık ediyoruz... Geleceğimiz olan Kocaileye sahip çıkmak vefa borcumuz. Kocaeli'nin birbirinden güzel, İzmit, Gölcük,Karamürsel,Kandıra, Derince,Körfez, Karşıyaka, Kartepe, Gebze,Darıca, Dilovası ve Çayırova İlçeleri geçmişten emanet alıp gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirastır.. Kocaeli’ye sahip çıkarak geleceğimizi 'de kurtaralım.....Kocaeli bizim geleceğimiz ve her şeyimizdir...Elvede Kocaeli... Elveda adını Akçakoca gaziden alan Sanayi, Bilim,Kültür ve Turzim’de Marka Şehir Kocaeli.. Elvede....

(Kaynak: Belgesel yayıncılık ve Devr-i alem tv programı tarafından hazırlanan ve bir çok tv kanalında yayınlanan “KOCAELİ BELGESELİ “ senaryo metni )