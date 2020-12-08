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Belgesel Tadında Tekirdağ`da Devri Alem

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Belgesel Tv program yapımcısı İsmail Kahraman ve Kocaeli Muşlular derneği başkanı Kıyasettin Seçkin Tekirdağ valisi Aziz Yıldırımı ziyaret ettiler..

Belgesel Tadında Tekirdağ`da Devri Alem

08 Aralık 2020 Salı 12:47

Malazgirt`ten Tekirdağ`a Kardeşlik Ve Gönül Köprüsü Kuruluyor
Korona vebası Günleri hayatımızı etkilemeye devam ediyor .Veba salgınına rağmen önlemlerimizi alarak tarih araştırmaları ve belgesel çekimleri yapmaya kısıtlı da olsa devam ediyoruz.
Cuma günü Kocaeli Muşlular derneği başkanı Kıyasettin Seçkin beyin daveti ve organizasyonu ile Tekirdağ`da Malazgirt`ten Tekirdağ`a kardeşlik ve gönül köprüsü kapsamın da daha önce Muş’ta valilik yapan Tekirdağ Valisini ziyaret ettik.
Vali Aziz Yıldırım Bey ve Tekirdağ Kültür ve Turizm il müdürü sayın Ahmet Hacıoğlu ile birçok tv kanalın da yayınlanan devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak belgesel söyleşi yaptık
Gerek vali ve gerekse kültür müdürü devri alem kameralarına Tekirdağ ile ilgili önemli bilgiler verdiler. Vali bey Muş Malazgirt in tarihi milli park olma süreci ve sayın Cumhurbaşkanının katılımı ile ilk kez düzenlenen devlet töreni ve Malazgirt anma toplantıları hakkında önemli bilgiler verdi
Kültür müdürü Ahmet Hacıoğlu yavuz sultan selim hanın ilk kez vefatının 500.yıl dönümü anısına Tekirdağ da anıldığını açıkladı
Vali bey ve kültür müdürü ile yaptığımız belgesel söyleşiyi belgesel halin de ayrıntılı olarak önümüzdeki günlerde kamuoyun ile paylaşmak istiyoruz
İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İktav Belgesel yayıncılık www.iktav.com olarak Tekirdağ ile ilgili hazırladığımız belgesel senaryo metninin bir bölümünü yarın Gebze gazetesi www.gebzefazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde makale olarak yayınlanacak.

















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