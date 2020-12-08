Belgesel Tadında Tekirdağ`da Devri Alem

Malazgirt`ten Tekirdağ`a Kardeşlik Ve Gönül Köprüsü Kuruluyor

Korona vebası Günleri hayatımızı etkilemeye devam ediyor .Veba salgınına rağmen önlemlerimizi alarak tarih araştırmaları ve belgesel çekimleri yapmaya kısıtlı da olsa devam ediyoruz.

Cuma günü Kocaeli Muşlular derneği başkanı Kıyasettin Seçkin beyin daveti ve organizasyonu ile Tekirdağ`da Malazgirt`ten Tekirdağ`a kardeşlik ve gönül köprüsü kapsamın da daha önce Muş’ta valilik yapan Tekirdağ Valisini ziyaret ettik.

www.devrialem.tv Vali Aziz Yıldırım Bey ve Tekirdağ Kültür ve Turizm il müdürü sayın Ahmet Hacıoğlu ile birçok tv kanalın da yayınlanan devri alem belgesel tv programıolarak belgesel söyleşi yaptık

Gerek vali ve gerekse kültür müdürü devri alem kameralarına Tekirdağ ile ilgili önemli bilgiler verdiler. Vali bey Muş Malazgirt in tarihi milli park olma süreci ve sayın Cumhurbaşkanının katılımı ile ilk kez düzenlenen devlet töreni ve Malazgirt anma toplantıları hakkında önemli bilgiler verdi

Kültür müdürü Ahmet Hacıoğlu yavuz sultan selim hanın ilk kez vefatının 500.yıl dönümü anısına Tekirdağ da anıldığını açıkladı

Vali bey ve kültür müdürü ile yaptığımız belgesel söyleşiyi belgesel halin de ayrıntılı olarak önümüzdeki günlerde kamuoyun ile paylaşmak istiyoruz