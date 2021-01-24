Belgesel Tadında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı ile Söyleşi

Kredi Yurtlar kurumu genel müdürlüğü tarafından Sakarya da düzenlenen Eğitimciler Kampını gazeteci ve belgeselci olarak davet edilip takip ettim . Gençlik kampın da öğrencilere konferans veren Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ile Devri Alem belgesel tv programı olarak söyleşi yaparak enstitüsü hakkında bilgiler aldık

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof Dr. Şeref Ateş enstitünün çok önemli çalışmalar yaptığına işaret ederek yurt dışına giden herkesin merkezlere uğramasını tavsiye ederek merkezlerin çalışmasını yerinde görmesini tavsiye etti

İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak dünyanın birçok ülkesinde araştırma yapıp çektiğimiz belgesel tv programlarımız ve hazırladığımız kitaplardan enstitüsü başkanına hediye ettik.

Yunus Emre Enstitüsü başkanı Şeref Ateş`in Kredi Yurtlar kurumu tarafından düzenlenen Sakarya gençlik kampında yaptığı konuşmayı www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak sosyal medya kanallarımızdan canlı yayınladık

Canlı yayınların linklenini sizlerle paylaşıyoruz .

Yunus Emre Enstitüsü Hakkında Bilgi

Yunus Emre Vakfı; Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla kurulmuş bir kamu vakfıdır.

Yunus Emre Enstitüsü ise Vakfa bağlı bir kuruluş olarak bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt dışında kurduğu merkezlerde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarının yanı sıra ülkemizin tanıtımı amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte, ayrıca bilimsel çalışmalara destek vermektedir.

2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışında 58 kültür merkezi bulunmaktadır. Kültür merkezlerimizde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra, farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan iş birlikleri ile Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi desteklenmektedir. Kültür merkezleri aracılığıyla kültür ve sanatımızı tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenlenmekte, ulusal veya uluslararası etkinliklerde ülkemiz temsil edilmektedir. TRT de Yunus Emre Enstitüsü ile ilgili yer alan haber

Hangi Ülkeler de Faaliyet Gösteriyor

Dünyanın 58 Ülkesinde Faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü mün Kültür Merkezi olan ülkelerin listesi

ABD - Washington DC

Afganistan - Kabil

Almanya - Berlin

Almanya - Köln

Arnavutluk - İşkodra

Arnavutluk - Tiran

Avustralya - Melbourne

Avusturya - Viyana

Azerbaycan - Bakü

Bahreyn - Manama

Belçika - Brüksel

Bosna Hersek - Foynitsa

Bosna Hersek - Mostar

Bosna Hersek - Saraybosna

Cezayir - Cezayir

Fas - Rabat

Fransa - Paris

Güney Afrika - Johannesburg

Güney Kore - Seul

Gürcistan - Tiflis

Hollanda - Amsterdam

Hırvatistan - Zagreb

İngiltere - Londra

İran - Tahran

İspanya - Madrid

İtalya - Roma

Japonya - Tokyo

Karadağ - Podgoritsa

Katar - Doha

Kazakistan - Nur-Sultan

KKTC - Lefkoşa

Kosova - İpek

Kosova - Priştine

Kosova - Prizren

Lübnan - Beyrut

Macaristan - Budapeşte

Makedonya - Üsküp

Malezya - Kuala Lumpur

Meksika - Meksiko

Mısır - Kahire

Moldova - Komrat















Pakistan - Karaçi

Pakistan - Lahor

Polonya - Varşova

Romanya - Köstence

Romanya - Bükreş

Rusya Federasyonu - Kazan

Rusya Federasyonu - Moskova

Senegal - Dakar

Sırbistan - Belgrad

Sudan - Hartum

Somali - Mogadişu

Tunus - Tunus

Ukrayna - Kyiv