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Belgesel Tadında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı ile Söyleşi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 1 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz..

Belgesel Tadında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı ile Söyleşi

24 Ocak 2021 Pazar 12:47

Kredi Yurtlar kurumu genel müdürlüğü tarafından Sakarya da düzenlenen Eğitimciler Kampını gazeteci ve belgeselci olarak davet edilip takip ettim . Gençlik kampın da öğrencilere konferans veren Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ile Devri Alem belgesel tv programı olarak söyleşi yaparak enstitüsü hakkında bilgiler aldık
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof Dr. Şeref Ateş enstitünün çok önemli çalışmalar yaptığına işaret ederek yurt dışına giden herkesin merkezlere uğramasını tavsiye ederek merkezlerin çalışmasını yerinde görmesini tavsiye etti
İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak dünyanın birçok ülkesinde araştırma yapıp çektiğimiz belgesel tv programlarımız ve hazırladığımız kitaplardan enstitüsü başkanına hediye ettik.
Yunus Emre Enstitüsü başkanı Şeref Ateş`in Kredi Yurtlar kurumu tarafından düzenlenen Sakarya gençlik kampında yaptığı konuşmayı www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak sosyal medya kanallarımızdan canlı yayınladık
Canlı yayınların linklenini sizlerle paylaşıyoruz .
Yunus Emre Enstitüsü Hakkında Bilgi
Yunus Emre Vakfı; Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla kurulmuş bir kamu vakfıdır.
Yunus Emre Enstitüsü ise Vakfa bağlı bir kuruluş olarak bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt dışında kurduğu merkezlerde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarının yanı sıra ülkemizin tanıtımı amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte, ayrıca bilimsel çalışmalara destek vermektedir.
2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışında 58 kültür merkezi bulunmaktadır. Kültür merkezlerimizde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra, farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan iş birlikleri ile Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi desteklenmektedir. Kültür merkezleri aracılığıyla kültür ve sanatımızı tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenlenmekte, ulusal veya uluslararası etkinliklerde ülkemiz temsil edilmektedir. TRT de Yunus Emre Enstitüsü ile ilgili yer alan haber
Hangi Ülkeler de Faaliyet Gösteriyor
Dünyanın 58 Ülkesinde Faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü mün Kültür Merkezi olan ülkelerin listesi
ABD - Washington DC
Afganistan - Kabil
Almanya - Berlin
Almanya - Köln
Arnavutluk - İşkodra
Arnavutluk - Tiran
Avustralya - Melbourne
Avusturya - Viyana
Azerbaycan - Bakü
Bahreyn - Manama
Belçika - Brüksel
Bosna Hersek - Foynitsa
Bosna Hersek - Mostar
Bosna Hersek - Saraybosna
Cezayir - Cezayir
Fas - Rabat
Fransa - Paris
Güney Afrika - Johannesburg
Güney Kore - Seul
Gürcistan - Tiflis
Hollanda - Amsterdam
Hırvatistan - Zagreb
İngiltere - Londra
İran - Tahran
İspanya - Madrid
İtalya - Roma
Japonya - Tokyo
Karadağ - Podgoritsa
Katar - Doha
Kazakistan - Nur-Sultan
KKTC - Lefkoşa
Kosova - İpek
Kosova - Priştine
Kosova - Prizren
Lübnan - Beyrut
Macaristan - Budapeşte
Makedonya - Üsküp
Malezya - Kuala Lumpur
Meksika - Meksiko
Mısır - Kahire
Moldova - Komrat
Pakistan - Karaçi






Pakistan - Lahor
Polonya - Varşova
Romanya - Köstence
Romanya - Bükreş
Rusya Federasyonu - Kazan
Rusya Federasyonu - Moskova
Senegal - Dakar
Sırbistan - Belgrad
Sudan - Hartum
Somali - Mogadişu
Tunus - Tunus
Ukrayna - Kyiv
Ürdün - Amman





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