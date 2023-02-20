BELGESELCİ GÖZÜ İLE DEPREM BÖLGESİ HATAY

Gazeteci ve belgeselci olarak başta 17 Ağustos Marmara depremini yaşamış birisi olarak 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin etkilendiği bölgelere gidip belgesel çekmek gerektiğini tarihe karşı bir görev kabul edip , depremin en çok etkilediği Hatay bölgesine gitmek için uçakla Hatay’a gelirken uçağın penceresinden Hatay ve tarihi Antakya şehrini gördüğümde şaşırdım gerçekten depremin etkisi yıkıcı olmuş evlerin önlerinde çadır kentler oluşmuş enkazlarda iş makinaları çalışıyor. Her yer enkaza dönüşmüş Hatay havalimanına inerken Amik ovası ve tarlalar göl haline gelmiş adeta uçağımız tarihi Amik gölüne iniyor.

Uçaktan indikten sonra çantalarımızı uçağın önünden elden alıp terk edilmiş bir görünüme sahip havalimanı binasından geçerek Hatay Antakya ve defne ilçesine gidiyoruz. Yollar parçalanmış yol üzerindeki binalar ve iş yerleri savaş alanına dönmüş her yer yıkılmış. Gördüğümüz her yer korku filminden bir sahneyi andırıyor. Antakya’da ilk görmek istediğimiz yer tarihi Antakya şehri ve habibi Neccar camisi çevresi ile Asi Nehri bölgesi.

Buralara gitmek için çok zorlanıyoruz heryer enkaz halinde binaların altında insan cesetleri çıkartılıyor. Bazı enkazlardan çalışmalar var tarihi vakıf enkazlarına Kültür Bakanlığı siyah bir duyruru asmış kültür varlığıdır enkaza girmeyin deniyor.

Bir zamanlar mutlu ve umutlu insanların yaşadığı Antakya kent Merkezi bombalanmış gibi gördüklerim karşısında göz yaşlarımı tutamıyorum halen enkazlarda canlı çıkıyor benim Antakya’ya geldiğim gece 261 saat sonrada enkazdan canlı çıkartılmış. Canlı çıkartan ekiplerin arasında olan Gebze Belediyesi arana kurtarma ekibi ile görüştüm. Depremin yıktığı Hatay Antakya’dan görüp yaşadıklarımı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.

Bugün sizlere Hatay Antakya’nın kalbinin attığı Habibi Neccar camisinden yaptığım canlı yayını paylaşıyorum.

HATAY ANTAKYA HABİBİ NECCAR CAMİNDEN DEVRİ ALEM TV VE GEBZE GAZETESİ CANLI YAYIN YAPIYOR

https://fb.watch/iMkIP_AjdY/?mibextid=qC1gEa

6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremin üstünden günler geçmesine rağmen Hatay Antakya’da Habibi Neccar camisinin bulunduğu bölgeden www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com an itibari ile 18 Şubat 2023 tarihinde canlı yayında.

HATAY DEFNE İLÇESİNDEN CANLI YAYIN

https://fb.watch/iMm1dHhb6l/?mibextid=qC1gEa

HATAY TARİHİ YOK OLDU

Kahramanmaraş depremi, Hatay’ın Antakya ilçesindeki tarihi dokuyu da yerle bir etti. Türkiye’nin ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii de deprem sonrası yıkıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen binlerce kişinin ölümü, on binlerce kişinin yaralanmasına neden olan depremler, evlerin yanı sıra çok sayıda tarihi yapıya da zarar verdi. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından birçok vatandaşın ziyarete geldiği Hatay’ın Antakya ilçesindeki tarihi yapılarda ciddi hasar aldı. Bu yapılardan, 1938 yılında inşa edilen Hatay Devleti Meclisi, 18’inci yüzyılda yapılan Antakya Ulu Camii ve 7’inci yüzyılda inşa edilen Türkiye’nin ilk camisi olan Habib-i Neccar Cami deprem sonrasında yerle bir oldu. Yaşanan depremin ardından binaların yanı sıra Antakya’nın tarihi dokusu da ciddi derecede hasar aldı.

295 SAAT SONRA CANLI ÇIKARILDI

Arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay’da depremin 296. saatinde yeni mucize yaşandı. Antakya’da Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi Kanatlı apartmanında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, termal kamera ve hassas dinleme cihazlarıyla yaptıkları incelemede ses tespit etti. Aralarında Kırgız arama kurtarma ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda ekip, enkazda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler depremin 296. saatinde 1 çocuk, 1 kadın ve 1 erkeği enkazdan canlı olarak çıkarttı. Kurtarılanlar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Evet deprem bölgesinde araştırma yapıp belgesel çekmeye devam ediyorum , sizlere Hatay Antakya’dan canlı yayınlarla seslenmeyi sürdürüp tarihe not düşüp zamana noterlik yapacağız.