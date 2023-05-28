BELGESELCİ GÖZÜ İLE DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI HATAY



Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.gazetegebze.com.tr

ile belgeselcininnotdefterinde 28 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/belgeselci-gozu-ile-deprem-oncesi-ve-sonrasi-hatay.html







Ülkemiz deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda ilk deprem gerçeği ile 1992 yılında Erzincan depremi ile karşılaştım.

Erzincan depreminden hemen sonra gazeteci ve belgeselci olarak Erzincan’da gördüğüm deprem görüntüleri beni derinden üzdü.

Erzincan’ın o dönem valisi merhum Recep Yazıcıoğlu’nun Erzincan depremi ile ilgili hazırlayıp gönderdiği kitap halen İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi kütüphanemize kitap hediye etti.



DEPREM FELAKETİNDEN BİR YIL ÖNCE 26 MAYIS 2022 TARİHİNDE HATAYDA BELGESELLER ÇEKMİŞTİK





https://m.youtube.com/watch?v=yJSrrydh1lU









http://www.gebzegazetesi.com/gundem/antakyadan-hataya-belgesel-tadinda-devri-alem-h43766.html







DEPREMDEN SONRA HATAY



Gazetecilik ve belgeselcilik tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaktır. 50 yakın dünyanın dört bir tarafında araştırmalar yapan ve belgeseller çeken sosyal sorumluluk projeleri yürüten başta TGRT belgesel tv olmak üzere her gün birçok tv de yayınlanan devri alem belgesel programları hazırlamayı görev kabul ettim.



Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6. büyüklüğündeki iki depremin büyük bir yıkıma neden olduğu Hatay'da enkazlar kaldırıldıktan sonra gelinen son nokta içler acısıydı. O görüntüler deprem felaketinin ne kadar büyük ve yıkık olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Bizde yaşanan bu felaketin ardından gazetemiz

www.gebzegazetesi.com

ve devri alem belgesel programı

www.devrialem.tv

olarak gittik ve canlı birebir şahit olduk.



DEPREMİN YOK ETTİĞİ HATAY’DA DEPREMDEN HEMEN SONRA ÇEKTİĞİMİZ BELGESELİMİZ





https://youtu.be/78YieVuOX0Q







TRT TARAFINDAN HABER YAPILAN 17 AĞUSTOS DEPREMİNDEN 6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNE GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ SERGİMİZ





https://www.youtube.com/watch?v=p44YDj-cKF4





AVRASYA GAZETECİLER DERNEĞİ OLARAK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPTIĞIMIZ



www.avrasyagazetecilerdernegi.com

DEPREM BİLİNCİ SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ



www.deprembilinci.com







GAZETE GEBZE’DE YAYINLANAN MAKALEMİZ





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/hataydan-canli-yayinlarla-deprem-gercegi.html







DEPREM ÖNCESİ HATAY’DAN GÖRÜNTÜLER



Akdeniz Sahilleri Hatay Samandağ Vakıflı Köyünde Belgesel Çekiyoruz



Devri alem belgesel tv programı olarak Hatay’ın Samandağ ilçesinde Ermeni vatandaşlarınızın toplu olarak yaşadığı Vakıflı Köyünde Vakıflar Medeniyeti Tarihimiz ile ilgili belgesel çekip köyün tarihi ile ilgili 90 yaşındaki Ermeni vatandaşımız ile konuşup bizler için flüt çalıp söylediği Sarı gelin türküsünü Türkçe ve Ermenice olarak dinledik.

Vakıflı Köyü İkinci Mahmut döneminde kurulan Osmanlı Dönemi vakıflarından bir vakıf

Musa Dağı eteklerinde Hıdırlı köyünde İsa Peygamber Çınarı altında abı hayat ölümsüzlük suyundan içip Musa Dağı’ndan şırıl şırıl akan derenin kenarında portakal ağaçları altında oturup yorgunluk giderdik.





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2286770741477520&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa







HATAY’A VEDA EDEREK GEBZE’YE DÖNÜYORUZ

Hatay’da üç günde devri alem diyerek belgesel çekimlerimizi tamamlayarak Memlüklüler döneminde yapılan Ulu Camide dua ederek Gebze’ye dönerken gönlümüz ve kalbimiz vakıf medeniyetinin muhteşem eserlerinin olduğu Hatay’da kalıyor.

Bir Vakıf Medeniyetinin güzelliğini sergileyen Vakıflı köyünde 90 yaşındaki Ermeni vatandaşı Panıs Çapar bizleri uğurlarken flütü ile Sarı gelin türküsünü seslendiriyordu.





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2287163051438289&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





DEPREM ÖNCESİ HATAY’DAN GÖRÜNTÜLER



Hatay Samandağ Titus Su Kanalları ve Beşik Mağarası’nda Belgesel Çektik



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2286955628125698&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa