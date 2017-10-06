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Belgesi olmayana yasak geliyor!

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilen mesleklere İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Belgesi olmayana yasak geliyor!

06 Ekim 2017 Cuma 15:01

Tebliğ ile mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu gerektiren mesleklerin 48'den 81'e çıkmış oldu. 26 Eylül tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan tebliğ ile 33 yeni mesleğe 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' zorunluluğu getirilirken, meslek sayısı da  48'den 81'e çıkmış oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2017/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 33 yeni meslekte de Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler, tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra 25 Eylül 2018 tarihinden sonra çalıştırılmayacak.  

Tebliğde yer alan ve mesleki yeterlilik belgesi gereken ve  yeni eklenen meslekler şunlar: Bitim İşlemleri Operatörü, Boyama Operatörü, İplik Bitim İşleri Operatörü, İplik Eğirme Operatörü, Makine Montajcısı (Seviye 3), Makine Montajcısı (Seviye 4), Metal Kesimci, Metal Kesim Operatörü, Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi, Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü, Motosiklet Bakım Onarımcısı, Motor Testçisi (Seviye 4), Motor Testçisi (Seviye 5), Otomotiv Boyacısı (Seviye 3), Otomotiv Boyacısı (Seviye 4), Otomotiv Boya Onarımcısı, Otomotiv Kaportacısı (Seviye 3), Otomotiv Kaportacısı (Seviye 4), Otomotiv Montajcısı, Otomotiv Prototipçisi (Seviye 4), Otomotiv Prototipçisi (Seviye 5), Otomotiv Sac Şekillendirmecisi (Seviye 3), Otomotiv Sac Şekillendirmecisi (Seviye 4), Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı, Ön İplik Operatörü, Ön Terbiye Operatörü, PVC Doğrama Montajcısı, Refrakterci (seviye 3), Refrakterci (Seviye 4), NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi, NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi, NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi, Tren Makinisti.

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