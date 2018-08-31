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Belgeyi getir, tapuyu al!

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İmar Barışıyla ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu.

Belgeyi getir, tapuyu al!

31 Ağustos 2018 Cuma 10:35

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Köşker özellikle Hürriyet ve Yavuz Selim Mahallesi’ne çağrıda bulunarak İmar Barışı’na başvuran vatandaşların tapılarını doğrudan satın alabileceklerini söyledi. Daha önce yeni imar planı açıklanan Yavuz Selim ve Hürriyet ile ilgili doğrudan tap sahibi olma imkanı bulunduğunu belirten Köşker, tapuların teslimi için başvuruların beklendiğini ifade ederek, “ İmar barışında süre daralıyor. Hürriyet ve Yavuzselim mahallesinde tapu almak isteyen tüm hak sahipleri, yapı kayıt belgesi ile müracat etmeleri halinde, tapuları doğrudan satın alma hakkı kazanacaklardır. İster yeşil alanda kalsın, ister yolda, isterse konut alanında yapı kayıt belgesine başvurun. Tapuları vermek için başvurularınız beklenmektedir.”dedi.
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