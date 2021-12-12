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BEM BİR-SEN KOCAELİ ŞUBESİ KANDIRA BELEDİYESİNDE SÖZLEŞME SÜRECİNİ TAMAMLADI

Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Yönetimi, yetkili olduğu belediyelerden olan Kandıra Belediyesinde Sosyal Denge Tazminatı Sürecini Tamamladı

BEM BİR-SEN KOCAELİ ŞUBESİ KANDIRA BELEDİYESİNDE SÖZLEŞME SÜRECİNİ TAMAMLADI

12 Aralık 2021 Pazar 20:53

.Kandıra Belediyesinde Düzenlenen İmza töreninde, Şube Başkanı Faruk Zihni ile Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan arasında, tavan tutar (%120) üzerinden, memur ve sözleşmeli statüde çalışan 49 kişiyi ilgilendiren sözleşmeye imza atıldı. 

Sözleşme Töreninde Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkan Yardımcıları Aziz Kılıç, Cihad Karagöz, İ.Volkan Şan, İşyeri temsilcisi Mustafa Arda, Kandıra Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Abdullah Can Hazır bulundu. 

 Sözleşme töreninde Şube yönetimi adına Başkan Zihni" Başkanımız sözleşme noktasında gerçekten özverili davrandı. Belediyenin gelirleri ve güncel ekonomik duruma rağmen, çalışanları için büyük fedakarlıklar yaptı. Bu konuda kendisine Şube Yönetimim ve çalışan arkadaşlar adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Başkan Adnan Turan" Çalışanlarımızın selameti ve mutluluğu için bizlerde elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Ülke olarak kenetlenmemizin bir ve beraber olmamızın zamanı olduğunu düşünüyorum. Birbirimizin durumu ile hâllenmeli, dertlenmeliyiz. Çalışanlarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize. Emeği geçen Herkese, Şube Başkanı Faruk Bey ve Yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. 







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GEBZE BELEDİYESİNDE SOSYAL DENGE TAZMİNATI...
Bem Bir-Sen Kocaeli Şubesi yetkili olduğu belediyelerde, sosyal denge sözleşmesi süreçlerini tamamlamaya...

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