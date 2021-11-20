‘’Ben de Varım’’ Projesine Antalya’dan Ödül





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği ‘’Ben de Varım’’ projesiyle 2021 Sağlıklı Şehirler En iyi Uygulama Yarışmasının “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ödüle layık görüldü. Kocaeli Büyükşehir’in projesi, yarışmada 7 Büyükşehir Belediyesi arasında ödül kazandı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Antalya’da gerçekleştirilen törende ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak aldı.

‘’BEN DE VARIM’’ NEDİR?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen “Ben de Varım”, Kocaeli’de yaşayan 10-35 yaş aralığında farklı engel gruplarındaki vatandaşlarımızı kapsayan bir proje. Projenin amacı engelli vatandaşlarımızı kendilerine uygun spor branşlarıyla buluşturarak bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve yaşamlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmak. Yönlendirilen branşlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 22 branşta eğitim alan sporcular, fiziksel performanslarını gösterme, becerilerini tanıma ve kendini gerçekleştirme olanağı bularak ulusal ve uluslararası müsabakalara katılabilme yeterliliğine sahip sporcular olabilecek.

UYGUN SPOR BRANŞLARI BELİRLENDİ

Proje kapsamında Marmara Kalkınma Ajansı’ndan teknik destek alınarak gerçekleştirilen saha çalışmasında Kocaeli’nin 12 ilçesindeki engelli bireylerin sosyo-demografik özelliklerinin ve spora yönelik yeteneklerinin belirlenmesi amaçlandı. Şubat 2021 itibariyle gerçekleştirilen çalışmada 10-35 yaş aralığında 904 engelli bireyle görüşme sağlandı. 16-17 Eylül tarihlerinde saha çalışmasında belirlenen 72 bedensel engelli bireyin bireysel muayeneleri Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevin Güzel ve ekibi tarafından gerçekleştirilerek uygun branşları belirlendi.

PROJEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ocak 2022’de 150 bedensel engelli bireyin daha muayenesi yapılarak uygun branşları belirlenecek. Bedensel engelli bireyler dışındaki görme engelliler, işitme ve zihinsel engelliler ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı uzman ekipler tarafından bireysel değerlendirilmeleri yapılarak uygun spor branşlarına yönlendirilecek. Yönlendirmesi yapılan Sporcu adayları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla kendileri için hazırlanmış, erişilebilir spor salonlarına ulaştırılacak. Sporcu adayları, Kocaeli Üniversitesi tarafından engel türlerine yönelik verilen kapsamlı eğitimler sonucunda sertifikalandırılan antrenörlerle hazırlanacak program çerçevesinde antrenman yapacak. Ayrıca profesyonel sporcu olamayacak ancak bu alana ilgisi olan engelli bireyler de rehabilite amaçlı oluşturulacak takımlarda yer alabilecek. Böylece kentimizde ikamet eden tüm bireyler için “Mutlu Şehir Kocaeli” daha da güçlenecek.

















