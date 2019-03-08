Muhtarlığa aday olmaya halkın isteği ile karar verdiğini belirten Yıldırım, “Benim böyle bir düşüncem yoktu. Ama toplum, çevrem bu dönem aday olman gerekiyor dediler. Bizde vatandaşı, toplumu kıramadık. Mahalle sakinleri ile aram çok iyi. Mahallemizin eksikleri elbette var, saymakla bitmez. Mesela eskiden yolumuz E-5’e bağlantılıydı, o bağlantı kesildi. Düzen yok, bir asfalt atıldı kanalizasyon geçti yolların hepsi yarım kaldı. Tatlıkuyu Vadisi bakımsız ve düzensiz, bir bekçisi yok. Otobüs duraklarımız var, duraklar kapalı değil insanlar durakta beklediği zaman yağmurda ıslanıyor. Bazı köşelerde elektrik direkleri yanmıyor’’ açıklamasında bulundu.

TATLIKUYU’YA HİZMET İÇİN GELİYOR

Tatlıkuyu Mahallesi’nin sakin ve güzel olduğunu ifade eden Yıldırım, “Yüzde kırkını geçkin Ankaralı var mahallemizde, yüzde yirmisi de Trabzonlu diğer memleketlerden de insanlarımız var. Eğer muhtar seçilirsem ilk başta mahallemizdeki yardıma muhtaç insanlarımızı, hasta insanlarımızı gözeterek çalışacağız. Ondan sonra mahallenin diğer sorunlarına bakacağız. Yapacağımız şey bu. Ben şöyle diyorum, ben kazanmayacağım mahallem kazanacak. Zaten bizim gayemiz başka bir şey değil. Ben onlara hizmet için geliyorum’’ şeklinde konuştu.



HACI YILDIRIM VE AZALARI



-HACI YILDIRIM

1949 yılında Ankara Şereflikoçhisar’da doğdu. Öğretim hayatını Şereflikoçhisar’da tamamlayan Yıldırım 1994’ten beri Tatlıkuyu Mahallesi’nde ikamet ediyor. Gayrimenkul işleriyle uğraşıyor. Evli ve dört çocuk babası.



AZALAR



-HARUN EYÜPOĞLU:

14.10.1968 tarihinde Rize’de doğdu. 2010 yılından itibaren Tatlıkuyu Mahallesi’nde ikamet eden Eyüpoğlu iki çocuk babası. Denge Elektronik firmasının sahibi ve Fiyaka Sitesi ve MATCHGROUP Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Legrant firmasının taşörenliğini yapan Eyüpoğlu aynı zamanda da hakemlik yapıyor.

-KEMAL KÖKSAL

01.11.1965 Çorum Ortaköy doğumlu. 24 yıldır Tatlıkuyu Mahallesi’nde oturuyor. Evli ve iki çocuk babası, emekli.

-TAHİR KARATAŞ

04.05.1968’de Iğdır Hoşhaber Köyü’nde doğdu. İnşaat işi ile uğraşan Karataş İlkokul mezunu. Evli ve 6 çocuk babası. Boş zamanlarında avcılık yapıyor ve balık tutuyor.

-ABDULLAH KARATAŞ

11.03.1973 Muş doğumlu. Lise mezunu, toptan tedarik ile uğraşıyor.