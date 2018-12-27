“Ben tutamayacağım sözü vermem”

Birlik Başkanı Kadir Durmuş, Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, birliğin yönetim kurulu üyeleri, bağlı oda başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda Kocaeli esnafının sorunlarını dinledi. ‘Esnaf bir babanın oğlu’ olduğunu vurgulayan Büyükakın, kendisinden istenen talepler üzerine ise, “Ben tutacağım sözü veririm, tutamayacağım sözü vermem” ifadelerine yer verdi.

Kısa bir aradan sonra Kocaeli’ne döndüğünü, bir buçuk yıl Bilecik’te valilik yaptığı dönemde de sık sık uğradığını aktaran Büyükakın, “50 yıllık hayatımın sadece 5 yılını Kocaeli dışında geçirdim. Üniversite ve valilik dönemi haricinde hep buradaydım. Babam terziydi, pantolon dikmeyi, klapa yapmayı bilirdim, esnaf babanın bir çocuğu olarak esnafın derdini bilirim. Esnafın halini bilirim" dedi.



Sorunları konuşarak halletmeyi prensip olarak uyguladığını dile getirerek, “Gebze esnafıyla, diğer esnaflarımızla sorunları masaya koyduk ve çözdük. Esnafın meselelerine uzaktan bakan biri değiliz. Bürokratlık yaptığımızda da böyleydi. Önümüzdeki süreçte de yine aynısı olur. Meselelerinizi masaya yatırır, çözüm üretmeye çalışırız. Yerel ölçekte büyükşehir belediye başkanının buradaki refahı büyütmek için uğraşması, liderlik etmesi gerekiyor. Bu da bizim iyi koordine olmamıza bağlıdır” şeklinde konuştu.



ESNAF EVİNE EKMEK GÖTÜRMELİ



Bilecik’te Valilik yaparken ekmek fiyatları ile ilgili sorunları konuşmak için bütün esnafı çağırdığını, irsaliyelere kadar baktığını ve fiyatları birlikte belirlediklerinden bahseden Büyükakın, “Size klasik politikacı kimliğiyle gelmeyeceğim. Belediye dışında bir sıkıntınız olduğunda bile, işimi gücümü bırakıp bunun peşine düşeceğimi söyleyebilirim. Birlikte sıkıntıları çözmeye çalışırız, çözülmezse başka bir yol buluruz. Önemli olan esnafın evine ekmek götürmesi. Vatandaşın ve esnafın mağdur olmayacağı çözümler için uğraşacağız” dedi.



Kadir Durmuş’un esnaf kooperatif olarak bazı istekleri olduğunu söylemesi üzerine “Onları başkan olduktan sonra isteyin” demesi gülüşmelere yol açtı. Esnaf odası temsilcilerinin “Zaten başkan olacaksınız, sıkıntı yok” söylemine ise Büyükakın, “Ben tutacağım sözü veririm, tutamayacağım sözü vermem” diye konuştu. Konuşmasının ardından Birlik Başkanı Durmuş ise, yerel yönetimlerle iç içe çalıştıklarını belirterek “Cenabı Allah yardımcıları olsun” dedi.