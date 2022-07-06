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Benzin zammı iptal edildi

Dün duyurulan benzine 96 kuruş yapılacak fiyat artışı iptal edildi.

Benzin zammı iptal edildi

06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:20

  Petrol fiyatlarında resesyon baskısı fiyatları aşağı çekmeye devam ediyor. Brent petrol yüzde 5'i aşan kayıpla 107 doların altını gördü. NTV’nin haberine göre, gün içerisinde yarından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzinde 96 kuruş fiyat artışı meydana geldiği ve artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtilmişti. Bu zam iptal edildi. Motorin ve LPG’nin fiyatında değişiklik olmayacak.
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