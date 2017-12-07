Benzinde bu kez büyük indirim

Son aylarda duymaya alıştığımız akaryakıt zammı haberleri bu kez tam tersine yaşanıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) benzin fiyatlarında indirim beklendiğini duyurdu. Sendikanın internet sitesinden yapılan açıklamada, "8 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 13-15 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise bir değişiklik beklenmemektedir" denildi.