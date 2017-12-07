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Benzinde bu kez büyük indirim

Akaryakıt fiyatlarında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Benzin fiyatlarında büyük indirim bekleniyor

Benzinde bu kez büyük indirim

07 Aralık 2017 Perşembe 10:03

Son aylarda duymaya alıştığımız akaryakıt zammı haberleri bu kez tam tersine yaşanıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) benzin fiyatlarında indirim beklendiğini duyurdu. Sendikanın internet sitesinden yapılan açıklamada, "8 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 13-15 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise bir değişiklik beklenmemektedir" denildi.

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