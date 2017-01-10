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Benzine Zam Yolda!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak benzinde 7 veya 8 kuruş arası zam yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Benzine Zam Yolda!

10 Ocak 2017 Salı 13:53

PÜİS tarafından konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada: " 11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin de 7 veya 8 kuruş arası zam beklenmektedir. Motorinde fiyat değişikliği yoktur. Siyah ürünlerde de zam beklenmektedir " ifadelerine yer verildi. 

İşte Zamlı Benzin Fiyatları

Yapılacak zam kapsamında yeni fiyatlarla birlikte İstanbul ilinde benzinin litre fiyatının 5 TL 26 kuruşa, Ankara ilinde benzinin litre fiyatının 5 TL 31 kuruşa, İzmir ilinde ise benzinin litre fiyatının 5 TL 28 kuruşa çıkması bekleniyor. 

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