Benzine Zam Yolda!

PÜİS tarafından konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada: " 11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin de 7 veya 8 kuruş arası zam beklenmektedir. Motorinde fiyat değişikliği yoktur. Siyah ürünlerde de zam beklenmektedir " ifadelerine yer verildi.



İşte Zamlı Benzin Fiyatları



Yapılacak zam kapsamında yeni fiyatlarla birlikte İstanbul ilinde benzinin litre fiyatının 5 TL 26 kuruşa, Ankara ilinde benzinin litre fiyatının 5 TL 31 kuruşa, İzmir ilinde ise benzinin litre fiyatının 5 TL 28 kuruşa çıkması bekleniyor.



