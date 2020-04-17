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Berber ve kuaförlere gıda ve hijyen desteği

Başkan Büyükakın, COVİT-19 salgını nedeniyle olumsuz etkilenen sektörlerin arasında yer alan berber ve kuaförlere bin beş yüz gıda kolisi dağıtımının yapılacağını açıkladı.

Berber ve kuaförlere gıda ve hijyen desteği

17 Nisan 2020 Cuma 23:06

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Bozkurt ile Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. COVİT-19 salgını nedeniyle olumsuz etkilenen sektörlerin arasında yer alan berber ve kuaförlere bin beş yüz gıda kolisi dağıtımının yapılacağını açıklayan Başkan Büyükakın, “Korona salgınıyla nedeniyle üzerimize düşen neyse onu yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler her zaman vatandaşımızın yanınızda olmak durumundayız. Bu bizim görevimiz. Sadece sizlerin değil bütün esnafımızın, bu kentte yaşayan bütün hemşerilerimizin ihtiyaçları olduğunda öncelikle oraya koşmak durumundayız” dedi.

 

“BİR SÜRE DAHA DİŞİMİZİ SIKACAĞIZ”

“Biz bütün ekibimizle birlikte yaşanan salgın sürecini en az zararla atlatmak için seferber halindeyiz” diyen Başkan Büyükakın, “Geçen günlerde şoför esnafımıza destek olduk. Bugünden itibaren berberler ve kuaförlere gıda kolisi dağıtımına başlayacağız. Kocaeli’deki odalarımızla bağlantılarımız devam ediyor. Oralardan gelen talepler doğrultusunda bütün esnafımıza yardımcı olacak şekilde organize olduk ve önümüzdeki süreçte de bu devam edecek” açıklamasını yaptı. Korona ile mücadelede çok önemli adımların atıldığı ve sürecin olumlu seyrettiğini de belirten Başkan Büyükakın, “Ama pes etmek yok, rehavete katılmak yok. Bir süre daha dişimizi sıkacağız. O zamana kadar da esnaflarımızın ve hemşerilerimizin yaşadığı sıkıntıyı açmak için biz bütün kaynaklarımızı seferber edeceğiz. İnşallah bu süreci de en az zararla hep birlikte atlatacağız” vurgusu yaptı.

 

“KİMSENİN ENDİŞESİ, KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

“Büyükşehir Belediyesinin kullandığı kaynaklar sonuçta bu kentte yaşayan insanların verdiği vergilerden oluşan kaynaklardır” diyerek açıklamasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Biz kentin kaynağını yine kente kullandırıyoruz. Herkesin anasının ak sütü kadar helaldir bu. Esnaflarımızın bu süreçte ihtiyaç duyacağı anda yeniden bu organizasyonu yaparız. Kimsenin endişesi, kimsenin şüphesi olmasın. Elimizdeki imkânlar nispetinde yapabileceğimiz her ne varsa tamamını seferber edeceğiz. Sadece şuna dikkat edilmesi lazım, ne kadar iyi sabredersek, bu evde kalma kurallarına ne kadar sıkı sıkıya bağlı kalırsak aslında biz evde kalma süresini kısaltmış olacağız. Bu salgın o kadar çabuk bitecek. Dolayısıyla hayatımıza o kadar erken geri döneceğiz. Bunu defalarca hatırlatmakta fayda var. Esnafımızın da buna riayet etmesinde de fayda var” dedi.

 

BOZKURT, “BİZİ KIRMADINIZ ESNAFIMIZA YARDIMCI OLDUNUZ”

Derince Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Bekir Sargın, Gölcük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mevlüt Gül ve Gebze Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Kenan Çelik’inde yer aldığı ziyarette bir açıklama yapan Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, “Bütün insanlığın yaşadığı bu sıkıntılı süreçte berberler, kuaförler ve diğer esnaflarımız adına siz kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza sıkıntılarımızı aktarmak için iletişime geçtik. Gıda kolisi konusunda yardımlarınızı talep ettik. Sizle rde bizi kırmadınız ve esnaflarımıza bu anlamda yardımcı oldunuz. Esnaflarımız, ilçe oda başkanlarımız adına kıymetli başkanımıza bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

 

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