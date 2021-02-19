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Berber Ve Kuaförlere Hijyen Seti

Çayırova Belediyesi, ilçedeki berber ve kuaför esnafına hijyen seti desteğinde bulundu

Berber Ve Kuaförlere Hijyen Seti

19 Şubat 2021 Cuma 15:33

 

Çayırova Belediyesi salgın sürecinde berber ve kuaförlere hijyen seti desteğini sürdürüyor. Halkın sağlığını korumak ve pandeminin yayılmasına engel olmak için tüm imkânlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, esnaflara desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Salgın sürecinde vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışan vefa destek ekipleri Çayırova’da faaliyet gösteren berber ve kuaför esnafına içinde kolonya, ıslak mendil, traş köpüğü ve maske bulunan hijyen seti dağıttı.








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