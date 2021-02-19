Çayırova Belediyesi salgın sürecinde berber ve kuaförlere hijyen seti desteğini sürdürüyor. Halkın sağlığını korumak ve pandeminin yayılmasına engel olmak için tüm imkânlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, esnaflara desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Salgın sürecinde vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışan vefa destek ekipleri Çayırova’da faaliyet gösteren berber ve kuaför esnafına içinde kolonya, ıslak mendil, traş köpüğü ve maske bulunan hijyen seti dağıttı.













