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Berfin, Moskova’dan Bronz İle Döndü

Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’lu milli sporcu Berfin Altun, kürsüye çıktı.

Berfin, Moskova'dan Bronz İle Döndü

08 Nisan 2021 Perşembe 11:43


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı halterci Berfin Altun 3-11 Nisan tarihleri arasında Moskova’da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonasından başarı ile dönüyor. Mavi beyazlı halterci silkme kategorisinde bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.

 

MOSKOVA’DA DÜZENLENİYOR

03-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Rusya’nın Moskova kentinde düzenlenen Büyükler Halter Avrupa Şampiyonası’nın 4. gününde mücadele eden milli sporcumuz podyuma çıktı. Silkme kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu şampiyonada sırasıyla 115, 119 kg kaldırdı. Son turda podyuma çıkan başarılı sporcu 121 kg kaldırarak Romanyalı ve İspanyol rakiplerini geçti ve 3. olarak kürsüye çıkmayı başardı.

 

OLİMPİYAT YOLUNDA ÖNEMLİ BAŞARI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcusu elde bu başarı ile 2021 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek olan olimpiyatlarda mücadele edebilme şansını sürdürdü.

 







  

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