Bergüzar Topluluğu Yamen'i Ziyaret Etti

Bergüzar Türk Müziği Topluluğu Başkanı Gülay Ülker, başkan yardımcısı Ümran Akbacak ve koro şefi Halit Ünver, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen’i yerinde ziyaret etti. Samimi buluşmada Ercan Yamen’e görevinde başarılar dileyen topluluk, önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri konserler hakkında da bilgiler aktardı.



Konser programlarının ilki 29 Nisan saat 20.30’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Korosu ile gerçekleştireceklerini ifade eden Ünver, “ Buradaki konserimiz Şef Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetiminde gerçekleşecektir” dedi.



BAHAR VE NOSTALJİ KONSERİ



Ünver daha sonra, “Bergüzar Türk Müziği Topluluğu olarak 4 Mayıs Cumartesi günü Sakarya Üniversitesi Sapanca Turizm Okulu’nda ‘Bahar ve Nostalji’ konseri gerçekleştireceğiz. Benim şefliğim de yapılacak konser gecesinde Türk müziğimizin sevilen seçkin eserlerini seslendireceğiz” diyerek Ercan Yamen’i konsere davet etti. Sıcak ziyaret ve sonrasında ise Yamen, “ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız. Aynı şekilde bundan sonra da sanatçılarımızın bu güzel çalışmalarına her zaman desteklerimizi vermeye devam edeceğiz” diyerek teşekkür etti. Başkan Gülay Ülker ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, “ Nazik ve samimi sohbetini ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bize güç verdiniz” ifadesini kullandı.