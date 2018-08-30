Beş Divanlı Rıza Bey Konağı özüne dönüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince İlçesi, Tahtalı Mahallesi’nde bulunan tarihi Beş Divanlı Rıza Bey Konağı’nın inşa çalışmaları sürüyor. Marmara Depremi’nden sonra kullanılmaz hale gelen ahşap yapı, Büyükşehir Belediyesi’nin rekonstrüksiyon projesiyle yeniden inşa ediliyor. Harabe halindeki yapı yıkılarak rekonstrüksiyon projesiyle aslına uygun olarak tekrar inşa ediliyor. Yapının içerisinde ve dışarısında bulunan sağlam özel malzemeleri de tekrar kullanılmak üzere sökülerek korumaya alındı.

YAPI ŞEKLİ OLUŞTU

Rekonstrüksiyon projesi çalışmaları devam eden yapıda, saçak altı kaplama imalatına başlanarak drenaj işleri tamamlandı. Yapının bağdadi duvar kaplama imalatına devam edilirken temel etrafı su yalıtımı işleri sona erdi. Bina içindeki taş ocak yapımı da gerçekleştirildi. Zemin kat iç duvarlarda tas derzi işleri ve çatı karkası, kiremit altı kaplama tahtası uygulaması, birinci kat yapı karkası imalatı ve çatı karkasının imalatı da tamamlanan çalışmalar arasında.

KONAK ÖZELLİKLERİ

Yapı projesine göre asıl yaşam odalarından oluşan üst katta orta sofanın etrafında dört köşede bulunan kareye yakın dikdörtgen şekilli odalar konumlanıyor. Güneydoğu cephesinde sofaya açılan balkon yer alıyor. Yapının gömme tipteki balkonu Tahtalı Mahallesi’nde bulunan evlerde de sıkça görülüyor. Balkonun sağ ve sol tarafında konumlanan odalarda ortada ocak, ocağın bir yanında yüklük, diğer yanında gusülhane yer alıyor.

KARARGAH OLARAK KULLANILDI

Yapının üstündeki kitabesine göre, konak 1892/93 yılında Rıza Bey’in babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından yaptırıldı. Milli mücadele yıllarında Taşköprü yöresi ve çevresindeki Milli Müfreze’nin kurucu olan Beş Divanlı Rıza Bey, konağı karargah olarak kullandığından konak ‘’Beş Divanlı Rıza Bey’’ adını aldı.

İKİ KATLI

Konak, 1999’da yaşanan Marmara Depremi’ne kadar konut olarak işlev görmüş, depremden sonra boşaltılmış ve günümüze kadar kullanılamadı. Konak, zemin ve üst kat olmak üzere iki katlı mimari özelliğe sahip dört cepheli bir yapıdır. Yapının ahır ve samanlığın olduğu zemin kat kısmı 109 metrekare, birinci kat 109 metrekare olmak üzere toplam 218 metrekare ölçülerinde.