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Beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep Meryem hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep Meryem Özlek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep Meryem hayatını kaybetti

23 Şubat 2021 Salı 12:58

Alınan bilgiye göre, Vezirçiftliği Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi annesi ve iki kardeşiyle markete giden Zeynep Meryem Özlek'e (4) yolun karşısına geçmek istediği sırada C.Ç. idaresindeki 41 KV 747 plakalı beton mikseri çarptı.

Kaza yerine gelen ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Özlek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zeynep Meryem'in, Ersin ve Elif Özlek çiftinin üç çocuğundan biri, Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Antika'nın torunu olduğu öğrenildi.



AA
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