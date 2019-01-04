Çiler basın açıklamasında şu ifadeleri yer verdi; "1921 yılında yaptığı iş tamamen gözleme dayanan Londralı bir fotoğraf sanatçısının geçirdiği trafik kazası sonucu görme yetisini yitirmesi ile, çevresindeki insanların onun görme engelli olduğunu anlaması için bastonunu beyaza boyaması sonrası, 1931 yılında Fransız Görme Engelliler Derneği bu durumu engelli vatandaşlarımızın sembolü haline getirmiştir. Her yıl 7 – 14 Ocak tarihleri arasında görme engelli bireylerimizin yaşamlarında kolaylıklar sağlanması konusunda bilinçlenme adına kutlanan “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” nda; engelli vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyor ve bu anlamda Gebze Ticaret Odası olarak tüm bilinçlenme çalışmalarının arkasında olduğumuzu belirtiyorum.

Geçtiğimiz yıl açıklanan verilere göre; ülkemizde yaklaşık 220 bini, dünyada ise 45 milyonu aşan görme engelli vardır. Engelli insanlarımız, kendilerine fırsat verildiğinde ve özel eğitim ile destekler sağlandığında, oldukça başarılı işlere imza atmaktadırlar. Aynı zamanda istihdamda aktif olarak rol almaları, hayatlarına kattıkları sosyo-ekonomik değer açısından oldukça büyük önem taşımaktadır.

Bizler biliyoruz ki, engelli olmak kimsenin tercihi değildir ve her birey potansiyel bir engelli adayıdır. Burada bizlerin üzerine düşen görev, farkındalık yaratarak, engelli insanlarımızın hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi, üretken ve bağımsız bir şekilde topluma faydalı birer birey olmaları için var gücümüzle çalışmaktır ve bu anlamda yürütülen çalışmalara destek sağlamaktır.

Toplumumuzun en önemli parçaları olan engelli vatandaşlarımıza karşı yürütülen her çalışmanın onların hakkı olduğu bilinciyle 7 – 14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler haftasını kutlar; kendilerine sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yaşam dilerim."