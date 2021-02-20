Beyaz Gelinliğini Giyen Kocaeli Bir Başka Güzel

KOCAELİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Geçtiğimiz haftalarda yalnızca yüksek kesimlerde görülen kar yağışı Cuma gününden itibaren şehir merkezinde de etkili oldu. Vatandaşların yüzünü güldüren kar yağışının ardından ilimizde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
KARTPOSTALLIK MANZARALAR
Bölgemizde etkisini gösteren kar yağışı ile beraber Kocaeli’ni bembeyaz bir örtü kapladı. Yeşil alanların, ağaçların, binaların üstünün karla kaplanmasıyla kentte muhteşem kar manzaralar oluştu.
EŞSİZ GÖRÜNTÜLER
Kar yağışı ile oluşan eşsiz görüntüler, Kocaeli’ye farklı bir hava kattı. Sekapark, köprüler, sahil yolları, kent merkezi, tramvay, yürüyüş yolu, kayak merkezi ve Samanlı Dağları beyaz gelinlikle kaplandı. Ortaya Kocaelililere doyumsuz görüntüler sundu.