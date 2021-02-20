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Beyaz Gelinliğini Giyen Kocaeli Bir Başka Güzel

Cuma günü başlayan kar yağışı Kocaeli’nin tüm ilçelerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Beyaz Gelinliğini Giyen Kocaeli Bir Başka Güzel

20 Şubat 2021 Cumartesi 17:24

Kocaeli'de beklenen kar yağışı Cuma günü etkili oldu. Aralıklarla 4 gün süren kar yağışının ardından objektiflere kartpostallık manzaralar takıldı.

 

KOCAELİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Geçtiğimiz haftalarda yalnızca yüksek kesimlerde görülen kar yağışı Cuma gününden itibaren şehir merkezinde de etkili oldu. Vatandaşların yüzünü güldüren kar yağışının ardından ilimizde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

 

KARTPOSTALLIK MANZARALAR

Bölgemizde etkisini gösteren kar yağışı ile beraber Kocaeli’ni bembeyaz bir örtü kapladı. Yeşil alanların, ağaçların, binaların üstünün karla kaplanmasıyla kentte muhteşem kar manzaralar oluştu.

 

EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Kar yağışı ile oluşan eşsiz görüntüler, Kocaeli’ye farklı bir hava kattı. Sekapark, köprüler, sahil yolları, kent merkezi, tramvay, yürüyüş yolu, kayak merkezi ve Samanlı Dağları beyaz gelinlikle kaplandı. Ortaya Kocaelililere doyumsuz görüntüler sundu.



























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