Beyaz Kalpler ailesi buluştu

Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri, aile büyükleri ve merkez çalışanları ile buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde, okula devam sorunu olan, ergenlik çağı sorunları yaşayan ve problemlerini sağlıklı çözemeyen öğrenciler eğitim görüyor. Beyaz kalpler öğrencileri merkezdeki sosyal alanda aile büyükleri ve merkez çalışanlarıyla buluştu.

BÜYÜKLERİYLE BULUŞTULAR

Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri, merkezde bulunan sosyal alanda aile büyükleri ve merkez çalışanlarıyla buluştu. Çocukları ve merkez çalışanlarıyla koyu muhabbet eden aileler, programa büyük ilgi gösterdi. Programda ayrıca Büyükşehir Belediyesi KOMEK personeli Uğur Tan, Beyaz Kalpler öğrencileri, aileleri ve merkez çalışanları için saz dinletisinde bulundu.

BEYAZ KALPLER EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZİ NEDİR?

Beyaz Kalpler Kocaeli’nde ikamet eden, okula devam sorunu yaşayan, eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan, ekonomik yönden istismar edilen, ergenlik çağı sorunu yaşayan ve problemlerini sağlıklı yönden çözemeyen, aile ilişkileri düzensiz olan, sosyal risk çerçevesinde yer alan 12-18 yaş aralığındaki çocukların sosyalleşmesi, topluma kazandırılması amacıyla kuruldu.

BEYAZ KALPLER NASIL ÇALIŞIR?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim alacak 12-18 yaş arasındaki sosyal risk grubunda bulunan çocuklar, uzman personel tarafından saha çalışması yapılarak tespit ediliyor. Bir aylık inceleme süresince psikolog ve sosyologlar tarafından çocukların aileleri ve sosyal çevreleri ile görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bir yıl süre ile merkezden eğitim alabilen gençlerin toplum içerisinde daha etkin ve faydalı hale gelebilmeleri amaçlanıyor. Beyaz Kalpler’de öğrenciler drama, aşçı yardımcılığı, servis elemanlığı, değerler eğitimi, cam boncuk, ritim, spor gibi birçok alanda boş zamanlarını değerlendirerek, hem öğreniyor, hem de kaliteli ve keyifli zaman geçiriyor.

BEYAZ KALPLER’DE PAYDAŞ KURUMLAR

Proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Antikkapı, THK, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü’nün katılımı ile organize bir şekilde yürütülüyor.