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Beyaz Kalpler Aşçı Yardımcılığı Kursunda

Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde Aşçı Yardımcılığı kursunda yeni dönem başlıyor.

Beyaz Kalpler Aşçı Yardımcılığı Kursunda

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:58

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde Aşçı Yardımcılığı kursu yeni öğrencileriyle devam ediyor. Yeni dönemde 13 öğrenci 930 saat eğitim alacak.

 

ÖZEL SEKTÖRÜN İHTİYACI
Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, 7 dönemdir devam eden Aşçı Yardımcılığı Kursu ile özel sektörün ara eleman ihtiyacına karşılık veriyor. Aşçı Yardımcısı olma ve özel sektörde rahatlıkla iş sahibi olunabilme imkânı sağlayan kurs için yeni dönemde 13 öğrenci kayıt yaptırdı.

 

22 NİSAN’DA MEZUNİYET
Merkezde uzman personeller aracılığı ile eğitim alan öğrenciler, 22 Nisan’da mezun olarak sertifikalarını alacak. Aşçı Yardımcılığı Kursunda özel sektörün ihtiyaç duyduğu eleman donanımı kazandırılmak hedefleniyor. Aşçı Yardımcılığı eğitimi 7 ay, toplamda yaklaşık 930 saat sürüyor.

 

SERTİFİKA ALACAKLAR
Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde Aşçı Yardımcılığı Kursu alan öğrenciler, mutfakta hijyen eğitimi, Kocaeli mutfağı ve Anadolu mutfağı yemekleri gibi uzmanlık bilgileri alıyor. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi KOÜSEM ile de yapılan protokol kapsamında öğrenciler KOÜSEM sertifikasına sahip olacak. Ayrıca İŞKUR ile yapılan ortaklık ile çocuklar eğitim süresince günlük 30TL harçlık alacak.

 

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