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Beyaz Kalpler’de 17 Öğrenciye Sertifika

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim merkezi yeni mezunlarını vermeye devam ediyor

Beyaz Kalpler'de 17 Öğrenciye Sertifika

14 Temmuz 2017 Cuma 10:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde yeni dönem sertifika töreni gerçekleştirildi. Bu kapsamda 17 öğrenci kursu başarı ile tamamlayarak sertifikalarına kavuştu. Sertifika Programına Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal katıldı.

 

17 ÖĞRENCİ SERTİFİKA ALDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan eğitimler kapsamında Aşçılık ve Servis Elemanı Yardımcılığı kurslarına giden öğrenciler kursu başarı ile tamamladı. 4. dönem Aşçı ve Servis Elemanı Yardımcılığı Kursu’nun tamamlanmasının ardından 17 öğrenci, sertifikalarını alarak meslek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar.

 

292 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALDI

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi kurulduğu günden bu zamana kadar 292 öğrenciye eğitim verdi. Eğitimler 11 -15 yaş ve 16-18 yaş kategorilerinde verildi. Eğitimlerini tamamlayan 16-18 yaş arasında bulunan ve kursu başarı ile tamamlayan öğrencilerin tamamı meslek sahibi olarak işe yerleştirildi.

 

HAYATA HAZIRLANIYORLAR

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi çocukları hayata hazırlıyor. Mesleki Atölyölerde Garsonluk, Elektirik, Aşçılık ve Sıhhi Tesisat alanında kurslar veriliyor. Bunların yanı sıra aileleri ile birlikte hayatta karşılaşacakları zorlukların üstesinden gelebilmeleri için psikososyal destek alıyorlar. Kursları başarı ile tamamlayan öğrencilerden çalışma yaşına gelenler merkez tarafından işe yerleştiriliyor.

 

YENİ DÖNEM KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Aşçı ve Elektrik bölümü grubu uzmanlar tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tamamlanarak kurslar açılıyor. Sıhhi tesisat ve sektörün acil ihtiyacı olan ve servis eleman yardımcılığı alanının bir alt kolu olan Barista eğitiminin de verileceği kurslar açılmak üzere gerekli saha çalışmaları merkez yetkilileri tarafından yürütülüyor. Merkezin önceliği olan ve örgün eğitime çeşitli sebeplerle ara vermiş 16-18 yaş arası çocukların merkeze başvurmaları halinde gerekli incelemeler yapılarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekleri merkez yetkililer tarafından açıklandı.

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