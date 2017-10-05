Beyaz Kalpler’de oyun ile terapi yapılıyor

Dünyada en çok kullanılan yöntemlerden biri olan Kum Tepsisi, Sanat ve Kukla Terapisi, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’ndeki öğrencilere uygulanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde, dünyada en çok kullanılan yöntemlerden biri olan Kum Tepsisi, Sanat ve Kukla Terapisi uygulanıyor. Çocuk ve aileyi doğal ortamlarında gözlemleme ve kendiliğinden iyileştirme fırsatı sağlayan dışavurumcu terapi yöntemi olan Kum Tepsisi, Sanat ve Kukla Terapisi Beyaz Kalpler’deki eğitimlere katkı sağlıyor.

DOĞAL ORTAM GÖZLENİYOR

Aile içi dinamikleri gözlemleyebilmek ve aile içi iletişimi daha etkin hale getirebilmek için sanat, kukla ve kum tepsisi terapileri yöntemleri aynı anda tüm aile fertlerine uygulanıyor. Daha sonra aileye, belirlenen problemler çerçevesinde piko-eğitim imkânı sunuluyor. Psiko-eğitim ile ailelerin karşılaştıkları ergenlik dönemi problemlerine çözüm yolları bulma, aile tutumlarını değiştirme ve aile yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

BİREYSEL TERAPİ

Öğrenciler, ihtiyaç halinde bu terapi yöntemlerine bireysel olarak katılıp, iç dünyalarında karşılaştıkları çatışmaları, tanımlayamadıkları olayları ve travmaları semboller aracılığıyla somutlaştırma fırsatı buluyor. Böylece duygu, düşünce ve yaşantılarındaki olumsuzluklarla yüzleşerek tedavi edilme fırsatı yakalanıyor.

BEYAZ KALPLER NEDİR?

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, Türkiye’de önleyici sosyal hizmetler anlayışıyla uygulamaya alınan ilk projedir. Proje; sosyal adalet ve huzurun sağlanmasında, risk grubundaki çocuklarımızın yeniden hayata kazandırılmasında tüm yerel yönetimlerimize model olabilecek bir uygulamadır.