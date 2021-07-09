BEYAZPERDE KARTEPE’DE AÇILIYOR

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’ın önemsediği kültür-sanat projelerinden biri olan “Yazlık Sinema Günleri” yeniden başlıyor. Pandemi dolayısıyla ara verilen sinema günleri nostalji filmleri ile 10 Temmuz Cumartesi günü Usta Oyuncu Kartal Tibet’in anısına “Senede Bir Gün” filmi ile başlıyor.

Pandemi öncesinin önemli etkinliklerinden olan yazlık sinema keyfi Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’ın talimatıyla bir sezon boyu perde açılmıştı. Pandemi sürecinde uygulanan tedbirler kapsamında ara verilen “Yazlık Sinema Günleri” yeniden başlıyor.

USTAYA SAYGI; KARTAL TİBET ANISINA

Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanalpark’ta 10 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan “Yazlık Sinema Günleri” geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden oyuncu, senarist ve yönetmen olan Kartal Tibet’in Hülya Koçyiğit ile başrolünü paylaştığı “Senede Bir Gün” filmi ile başlıyor. Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan “Senede Bir Gün” filmi saat 21.00’de başlayacak.

KONTROLLÜ SİNEMA KEYFİ

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenecek olan sinema gecelerinde her yaştan vatandaş bir arada olabilecek ve filmin tadını çıkarabilecek. Hem Yeşilçam’ın hem de günümüz sinemasının en güzel örnekleri Kartepe’de vatandaşlarla buluşacak.

YAZLIK SİNEMA KEYFİ BAŞLIYOR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Yazlık Sinema Günleri’ne yeniden başlıyoruz. Kartepemizde geçmiş yıllarda önemli etkinlikler arasında yer alan yazlık sinema keyfine yeniden başlayan kontrollü normalleşme süreciyle devam edeceğiz. Hemşehrilerimizi bir araya getirerek sinema keyfinin yanı sıra güzel bir akşam geçirmelerini sağlıyoruz. Bütün hemşehrilerimizi bu etkinliğimize bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

























