Beylikbağı Halk Meclisi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Beylikbağı mahallesi sakinleriyle buluştuğu halk meclisinde “Sarı Cami projesi iptal değil” dedi. Beylikbağı Fatih İmam hatip Lisesi’nde gerçekleşen halk meclisine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

SARI CAMİ PROJESİ DEVAM EDECEK

Başkan Büyükgöz toplantı öncesi mahalleye yapılan ve yıl sonuna kadar yapılması planlanan çalışmlar hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi. Başkan Büyükgöz, Siz sormadan ben söyleyeyim Sarı Cami projesi iptal olmadı. Diyanet İşleri Başkanlığından yetki devrini yeni aldık. İstesekte daha önce burada bir çalışma başlatamazdık. Artı yetki devri gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanımızla da konuyu görüştük yakın zaman da kendileri de buraya gelecek, konuyu birlikte yerinde ele alacağız” dedi. Başkan Büyükgöz daha sonra mahalle sakinlerinin soruları cevaplandırdı.











