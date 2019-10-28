GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beylikbağı Halk Meclisi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Beylikbağı mahallesi sakinleriyle buluştuğu halk meclisinde “Sarı Cami projesi iptal değil” dedi.

Beylikbağı Halk Meclisi

28 Ekim 2019 Pazartesi 13:22

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Beylikbağı mahallesi sakinleriyle buluştuğu halk meclisinde “Sarı Cami projesi iptal değil” dedi. Beylikbağı Fatih İmam hatip Lisesi’nde gerçekleşen halk meclisine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

SARI CAMİ PROJESİ DEVAM EDECEK

Başkan Büyükgöz toplantı öncesi mahalleye yapılan ve yıl sonuna kadar yapılması planlanan çalışmlar hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi. Başkan Büyükgöz, Siz sormadan ben söyleyeyim Sarı Cami projesi iptal olmadı. Diyanet İşleri Başkanlığından yetki devrini yeni aldık. İstesekte daha önce burada bir çalışma başlatamazdık. Artı yetki devri gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanımızla da konuyu görüştük yakın zaman da kendileri de buraya gelecek, konuyu birlikte yerinde ele alacağız” dedi. Başkan Büyükgöz daha sonra mahalle sakinlerinin soruları cevaplandırdı. 





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çin zulmü ve soykırımı durdurulsun Çin zulmü ve soykırımı durdurulsun
Başkan Bıyık asfalt çalışmalarını inceledi Başkan Bıyık asfalt çalışmalarını inceledi
Hamile eşi ve çocuğundan haber alamıyor! Hamile eşi ve çocuğundan haber alamıyor!
Kocaeli, Cumhuriyet ve bayrak için tek yürek oldu Kocaeli, Cumhuriyet ve bayrak için tek yürek oldu
Başkan Bulut’tan Hisarcıklıoğlu’na kapsamlı dosya Başkan Bulut’tan Hisarcıklıoğlu’na kapsamlı...
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haberi Oku