Beylikbağı ve Hürriyet aynı sofrada

Geleneksel mahalle iftarında Beylikbağı ve Hürriyet mahalleleri sakinlerini aynı sofra etrafında buluşturan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Sarı Caminin inşasına en kısa zamanda başlayacağız. Proje artık son aşamaya geldi ve Diyanet Vakfı ile imzaları attık” sözleriyle projenin müjdesini bölge sakinleriyle paylaştı.

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel mahalle iftarları devam ediyor. Son iftar sofrası Beylikbağı ve Hürriyet Mahallesi sakinlerini için kuruldu. İki mahalleyi aynı sofrada birleştiren iftar programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, Belediye Başkan Yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Belediye Başkan danışmanı Şakir Bitmez, Beylikbağı Mahalle Muhtarı Cafer Demirkan, Hürriyet Mahalle Muhtarı Ekrem Çakır ve iki mahallenin sakinleri katıldı.



BU SOFRALARIN KIYMETİNİ BİLELİM

İftar öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker konuşmasına başlamadan önce mahalle sakinlerine her yıl olduğu gibi geleneksel iftar sofralarına teşriflerinden ötürü teşekkür etti. Başkan Köşker, “Allah’a şükürler olsun ki yine bu sofrada birlikte iftar açmayı bizlere nasip etti. 11 ayın sultanı olan Ramazan Ayının yarısını geçtik, Allah geride kalan 11 ayımızı da Ramazan Ayı gibi geçirmeyi nasip etsin. Bu sofralarımızın kıymetini bilmek lazım bugün yanı başımızda savaş halinde olan ülkeler var. Bırakın bu sofraları, bir lokma ekmeğe muhtaç olan insanlar var. Allah’a ne kadar şükür etsek az. Onlar için de bol bol dua etmeyi ihmal etmeyelim.



SARI CAMİ İNŞAATINA YAKINDA BAŞLIYORUZ

Bütün mahallerimize olduğu gibi bu mahallemizde yatırımlarımız devam ediyor. İnşallah hizmetlerimize bir yenisini ekleyerek Sarı Caminin inşasına en kısa zamanda başlayacağız. Proje artık son aşamaya geldi ve Diyanet Vakfı ile imzaları attık. Sizlere hizmet etmek bizlerin en büyük mutluluğu ve Allah’ın izni ile hizmetlerimize devam edeceğiz. Allah şimdiden Kadir Gecenizi mübarek eylesin, aileniz ile birlikte mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeyi nasip eylesin, hepinizi Allah’a emanet olun” dedi.



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