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Beylikdağı’na çeyrek milyon ağaç

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze Beylikdağı’ndaki 117 hektarlık mesire alanı çalışmalarında bugüne kadar çeyrek milyon ağaç dikildi. Fıstık çamından ıhlamura, erikten incire kadar fidanların toprakla buluştuğu çalışma, şimdiden Gebze’nin uğrak yeri ve vatandaşların nefes alacağı mekan olmaya aday oldu.

Beylikdağı'na çeyrek milyon ağaç

12 Şubat 2017 Pazar 14:46


FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ye yeni mesire alanları kazandırmaya devam ediyor. Daha önce birçok ilçede oluşturulan bu alanlardan birinin Gebze’de Beylikdağı alanında yapımına hızla devam ediliyor. Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen projede şu anda fidan dikme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda çeyrek milyon fidan toprakla buluştu.

GÜRGEN, IHLAMUR, İNCİR, DUT…

Dev projede toros sediri, mav, atlas sediri, himalaya sediri, mavi ladin, batı ladini, fıstık çamı, ağlayan çam, meşe, gürgen, kayın, kara servi, ıhlamur, dişbudak, pembe ve beyaz çiçekli akasya, akçaağaç türleri, sığla, erguvan, erik, zeytin, nar, kocayemiş, hünnap, alıç, incir, muşmula, iğde, ayva, ceviz, dut, karayemiş, toprakla buluşan fidanlardan bazıları. Gebze’nin akciğeri olacak proje sonuna kadar 400 bin ağaç dikilmesi planlanıyor. Çalışmalar kapsamında vatandaşlar için 15 km yürüyüş yolu da yapılacak. Alanda spor tesisleri, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları bulunacak. Ayrıca alana yürüyüş yolu ve sosyal tesislerin kullanımı için aydınlatma ekipmanları inşa edilecek.

YAPAY GÖLETLER RENK KATACAK

Gebze Beylikdağı’nda yapılan ağaçlandırma projesinde bölgeye üç adet yapay gölet inşa edildi. İSU tarafından inşa edilen göletler 2 bin ton, 9 bin ton ve bin 200 ton olmak üzere toplamda 20 bin 200 ton su kapasitesine sahip olacak. Göletler hem Beylikdağı’na farklı bir hava katacak, hem de sulama sisteminde kullanılacak.

 

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Anahtar Kelimeler
Beylikdağı’na çeyrek Milyon Ağaç
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