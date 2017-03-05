“Beylikdağı’nda hedefimiz 420 bin fidan”

Başkan Karaosmanoğlu, Gebze Beylikdağı’nda 320 bin fidanı toprakla buluşturan çalışanlar bir araya geldi, öğlen yemeği yedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nın Beylikdağı’nda çalışan işçilerle buluştu, birlikte öğlen yemeği yedi. 500’e yakın çalışanla buluşan Karaosmanoğlu, “Yıllardır terk edilmiş bu alanı Orman ve Su İşleri Bakanlığımızdan aldık. Sizlerle birlikte cennetten bir köşe haline çevirdik. On yıl sonra çok güzel bir orman bu bölgemize nefes aldıracak. Sizler 320 bin fidanı toprakla buluşturdunuz, hedefimiz ise Gebze Beylikdağı’nda 420 bindir. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan ve çalışanların katıldığı birliktelikte, konuşmasına devam eden Karaosmanoğlu, “Emeği geçen tüm teknik arkadaşlarıma ve alın terini döken siz kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu ülke ve bu şehir bizim. Başka bir yere gidecek yerimiz de yok. Her şeyine sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı. Ağaçlandırma çalışmalarına önem veriyoruz diyen Karaosmanoğlu, “Bu ve birçok konuda Türkiye’de örnek bir belediye olduk. Modern sulamamızı ve göletlerimizi yaptığımız Beylikdağı’nda, projemizin ana hatlarını bitirdik. Bu beraber ve gönülden çalışmanın ürünüdür. Bu başarıya sizlerle imza attık. Kocaeli’de elimizin değmediği yer kalmadı” vurgusu yaptı.

“HEPİNİZE CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konuşmasında bu şehri daha güzel yapmak için çalışıyoruz diyen Karaosmanoğlu, “Bizim güzel insanımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Burada ki yoğun çalışma temposu ve ortaya çıkan bu güzel eser için siz kıymetli çalışanlarımızla bir araya gelmek istedim. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu noktada bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Sizlerden 16 Nisan’da da sandığı ihmal etmemenizi istiyorum. Devletimizin hızlı kalkınmasının önündeki tüm engellerini kaldıracağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu ülkenin yarını olacak” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik Başkan Karaosmanoğlu’nun çalışanlarla yakında ilgilenmesi ve çekilen hatıra fotoğrafları sonrası sona erdi. Birliktelikte Başkan Karaosmanoğlu ile bir başka programa katılacak Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’de hazır bulundu.