banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bıçaklı Kavgada 2 Lise Öğrencisi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 lise öğrencisi bıçakla yaralandı.

Bıçaklı Kavgada 2 Lise Öğrencisi Yaralandı

02 Kasım 2020 Pazartesi 16:27

Alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi Kent Meydanı Çamlık Parkı mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada, lise öğrencisi olduğu belirlenen H.Y. ve E.T.K. bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralılar, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. 

Yaralılardan E.T.K'nin babası Ercan K, oğlunun okul çıkışı tartışan grubu ayırmak istediğini, sonrasında 10-15 kişinin saldırısına uğrayarak bıçaklandığını öne sürdü. 




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Reel Sektörde Türkiye’nin Kalbi Kocaeli’dir” “Reel Sektörde Türkiye’nin Kalbi Kocaeli’dir”
Olimpiyat hayali kurabilmek: Hüseyin Özkan Olimpiyat hayali kurabilmek: Hüseyin Özkan
Kağıtsporlu Judocular Avrupa Yolcusu Kağıtsporlu Judocular Avrupa Yolcusu
Üst Yapı Çalışmaları Tek Tek Bitiyor Üst Yapı Çalışmaları Tek Tek Bitiyor
Darıca'da Modern Spor Salonu Darıca'da Modern Spor Salonu
Otomobilinin Çalıntı Olduğunu Ekspertizde Öğrendi Otomobilinin Çalıntı Olduğunu Ekspertizde Öğrendi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

“Reel Sektörde Türkiye’nin Kalbi Kocaeli’dir”
Başkan Büyükakın, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde üretimlerini sürdüren Lider Kozmetik ve Kartal...

Haberi Oku