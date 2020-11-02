Bıçaklı Kavgada 2 Lise Öğrencisi Yaralandı

Alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi Kent Meydanı Çamlık Parkı mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada, lise öğrencisi olduğu belirlenen H.Y. ve E.T.K. bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralılar, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralılardan E.T.K'nin babası Ercan K, oğlunun okul çıkışı tartışan grubu ayırmak istediğini, sonrasında 10-15 kişinin saldırısına uğrayarak bıçaklandığını öne sürdü.





