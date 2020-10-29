banner546
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bıçaklı Ve Sopalı Kavga: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Bıçaklı Ve Sopalı Kavga: 1 Yaralı

29 Ekim 2020 Perşembe 09:23

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi Yavuz Selim Caddesindeki bir kıraathanede alacak verecek meselesinden iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Çevredekiler kavgaya müdahale ederek polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Kavgada bıçakla ağır yaralanan Cem Y. Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kavga anı kıraathanenin karşısındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.












AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
11’nci Akademi Lisesi 11’nci Akademi Lisesi
Alzheimer Hastasını Büyükşehir Zabıtası Evine Götürdü Alzheimer Hastasını Büyükşehir Zabıtası Evine...
Büyükşehirden Cumhuriyet Bayramı’na Özel Sürpriz Büyükşehirden Cumhuriyet Bayramı’na Özel Sürpriz
Kandiliniz Mübarek Olsun Kandiliniz Mübarek Olsun
Başkan Büyükgöz Esnafa Türk Bayrağı Hediye Etti Başkan Büyükgöz Esnafa Türk Bayrağı Hediye...
Vali Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı Vali Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

11’nci Akademi Lisesi
Tüm imalat çalışmalarının tamamlandığı Gebze’nin ikinci akademi lisesi, yakın zamanda Osman Yılmaz...

Haberi Oku