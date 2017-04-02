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BİK Eski Müdürü Vefat Etti

Basın İlan Kurumu’nun eski genel müdürlerinden Ertan Cillop vefat etti.

BİK Eski Müdürü Vefat Etti

02 Nisan 2017 Pazar 13:36

Basın İlan Kurumu Eski Genel Müdürü Vefat Etti.

Türkiye’nin en büyük basın meslek kuruluşlarından olan, kurulduğu günden beri önemli hizmetler üreten, basın kuruluşlarının resmi ilan dağıtım işini devlet adına yapan Basın İlan Kurumu’nun eski genel müdürlerinden Ertan Cillop vefat etti. Ertan Cillop’un cenazesi 2 Nisan Pazar günü İkindi namazına müteakip Karaca Ahmet Mezarlığı Şakir’in Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra defnedilecek.

KAHRAMAN’DAN MESAJ

Basın İlan Kurumu’nun 2002 ve 2006 yılları arasından Anadolu Gazete Sahipleri Türkiye temsilcisi olarak genel kurul üyeliğinde bulunan Gebze Gazetesi kurucusu ve Avrasya Gazete Radyo ve Televizyoncular Derneği Başkanı İsmail Kahraman bir mesaj yayınladı. Mesajında Cillop’un Gültekin Samancı’nın ölümünden sonra genel müdürlük görevine geldikten sonra dikkat çekerek, genel kurul üyesi olarak bir müddet birlikte çalıştık. Beyefendi kişiliğiyle Cillop Basın İlan Kurumu’nda farklı bir şekilde anılacak dedi.

ERTAN CİLLOP KİMDİR?

2003 ile 2009 yılları arasında Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak görev yapan Ertan Cillov 73 yaşında hayatını kaybetti.

Ertan Cillov, 1944 yılında Denizli’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamlayan Cillov, 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1973-74’te askerlik hizmetini yerine getirdi.

1975 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmaya başlayan Cillov, 1976’da Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün, 1990’da Türk Standartları Enstitüsü İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün müşavir avukatlığı görevini üstlendi.

Ticari firmalara da avukatlık hizmeti veren Cillov, 1995 yılında Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. 30 Mayıs 2003 tarihinde Kurumumuza Genel Müdür olarak atandı ve 23 Kasım 2009’da yaş haddinden emekli olmuştu.

Merhum Genel Müdürüz Ertan Cillov’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve dostlarına sabırlar dileriz.

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