BİK Genel Kuruluna Katılacak Anadolu Gazete Sahipleri Temsilci Seçimi Yapıldı

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın açılış konuşması ile başlayan törene, BİK Üst Yöneticileri, BİK Ankara Şube Müdürlüğü personeli ve gazete sahipleri katıldı.

Pandemi kuralları çerçevesinde, vekâlet usulüyle gerçekleşen seçimin açılışında konuşan Genel Müdür Rıdvan Duran,

“Bundan 60 yıl önce kurulan ve mevzuatı oluşturulan Kurumumuzun asli vazifesi her zaman Türk basınına destek vermek olmuştur. Basınımızın sorunlarının dinlendiği, çözümlerin üretildiği, dönem ve teknoloji faktörlü değişimlere ayak uydurabilmesi için destek kararlarının alındığı Genel Kurulumuz, bugün de aynı hassasiyet, idrakle temsilcilerini seçecektir.

Dünyadaki gelişmeler göz önüne alındığında, bugün, medyaya ve özelde basına düşen yük de önem de artış göstermiştir. Genel anlamda dördüncü kuvvet olarak adlandırılan medya, bazı ülkeler için birinci kuvvet konumuna gelmiştir. Ülkemizde de kırılma dönemlerinde medyanın oynadığı role şahitlik ettik. Dolayısıyla biz Basın İlan Kurumu olarak özgür, tarafsız basının yaşaması için 60 yıldır elimizden geleni yapıyoruz. Bunan sonra da hizmetlerimiz ve desteklerimiz ile gazeteleri ayakta tutmaya devam edeceğiz.

Daha önce 41 vilayette iken bugün 81 ilde faaliyet gösteriyoruz. Teknoloji ve benzeri faktörlere bağlı olarak gazetelerimizde baş gösteren tiraj, nitelikli eleman istihdamı, dijital dönüşüm gibi sorunlara karşı, çok sayıda ilimizde eğitimler düzenledik. Devam ettirmeyi planladığımız bu eğitimlerle birlikte Kurum olarak Anadolu basının da teknolojiye adaptasyonunu bekliyoruz. Böylece reklam pastasında yükselişe geçen dijital reklam payından da gazetelerimizin azami istifade etmelerini istiyoruz.” dedi.





“Basın İlan Kurumu ve gazeteler, bir kuşun iki kanadı gibidir. Birisi olmazsa diğerinin uçması mümkün değildir.”

Basın İlan Kurumunun sadece basın işletmelerinin değil basın çalışanlarının da her zaman yanında olduğunu, bu nedenle Kurumun hayatiyetini devam ettirmesinin basın ekosistemi adına büyük önem taşıdığını belirten Duran, son günlerde gündeme gelen Kurum komisyon oranlarının düşürülmesi talepleri için;

“Yeri gelmişken bir hususu arz etmek isterim. Basın İlan Kurumu teşkiline dair 195 sayılı Kanuna istinaden alınan yüzde 15’lik komisyon ücretlerinin azaltılmasına yönelik talepler gelmekte. Basın İlan Kurumu ve gazeteler, bir kuşun iki kanadı gibidir. Birisi olmazsa diğerinin uçması mümkün değildir. Bu taleplerde bulunanların şunları göz ardı etmemesi gerek; neticede burası bir kurum ve bu kurumun hayatiyetini devam ettirmesi gerekiyor ki basını da destekleyebilsin.” açıklamasında bulundu.

Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna dahil olacak Anadolu Gazete Sahipleri Temsilci Seçimi sonucunun, Anadolu basını başta olmak üzere, herkese hayırlı olmasını dileyen BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, katılımcılara teşekkür etti.







Divan Kurulu’nun oluşturulması sonrası oylamaya geçildi. Seçime katılan tüm delegelerin oylarını alan Mehmet Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen seçimi kazanarak, Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliğine tekrar seçildi.

Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilciliği görevine yeniden seçilen temsilciler, kendilerine destek veren tüm delegelere ve Basın İlan Kurumuna teşekkür ettiler. Pandemi şartlarına azami şekilde dikkat edilerek gerçekleşen seçimin ve seçim sonucunun hayırlı olmasını dilediler.



















