Bilecikliler Coskun Sabah’la Şölene Damga Vurdu

Geçtiğimiz yıllarda da Yusuf Güney, Yılmaz Morgül, Mine Koşan, Kader, Hüner Coşkuner gibi ülkemizin sevilen seslerini Darıca’da ağırlayan Bilecikliler Derneği bu yıl da özellikle doksanlı yılların en popüler sanatçılarından olan ve albümleri milyonlarca satan Coşkun Sabah’ı konuk etti.

Program öncesi protokolü Bilecik ilinin yöresel yemekleriyle ağırlayan Erol Kavas Başkanlığındaki dernek yönetimi unutulmaz bir programa imza atarken, geceye Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bozüyük Belediye Başkan Yrd. Fatih Keskin, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Serter, Bilecik dernek başkanları ve binlerce vatandaş katıldı. Gecede sahne alan Bozüyük Ertuğrul Gazi Derneği Folklör Ekibi ve Kızıldamlar Köyü Folklör Ekibi Bilecik ilinin folklör gösterileriyle programa renk kattılar. Hilal Coşkun ise verdiği konserle büyük beğeni kazandı.







Gecede açılış konuşmasını yapan Bilecikliler Dernek Başkan V. Atıf Bilir, “bu anlamlı akşamda bizleri yalnız bırakmayan tüm protokol, dernek başkanları ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şeyh Edebali’nin “insanı yaşat ki devlet yaşasın” sözünden hareketle hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Her akşam farklı bir şehrin güzelliklerini yaşama imkanı bulduğumuz bu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

OSMANLI’NIN TORUNLARI HOŞGELDİNİZ

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise programlarına katılan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “her akşam farklı bir ilin güzelliklerini tanıdığımız Darıca’da bu gece rüyadan doğan devlet, kuruluş ve kurtuluş şehri Bilecikteyiz. Osmanlı’nın ilk merkezi, taşı mermer, toprağı seramik olan şehir Bilecik’teyiz bu akşam. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen Osmanlı devletinin manevi kurucusu Şeyh Edebali’siyle, zengin kültürel değerleriyle, Ertuğrul Gazi Türbesi, Dursun Fakı Türbesiyle, Türk büyükleri platformu, Saat kulesi, Metristepe Zafer Anıtı, mermeri, Bozüyük seramiği ile, Yemyeşil kekik kokan dağları ile, bozulmamış kirlenmemiş göletleri, ulu çınar, çam, Köknar ağaçları ile, Şehitler ve gaziler diyarı Bilecik’teyiz bu akşam.“Oğul insanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler, Avun oğlum avun, güçlüsün, kuvvetlisin, akıllı ve kelamlısın; amma bunları nerede nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgârlarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Daima sabırlı, sebatkâr ve iradene sahip olasın. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır. Ey Osman! Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın” sözleriyle Şeyh Edebali’nin 600 yıla ışık tutan sözlerini dile getirerek sözlerini tamamladı. Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Serter’de yaptıkları kısa selamlama konuşmalarında hemşerileriyle bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

COŞKUN SABAH’TAN MUHTEŞEM KONSER

Gecenin finalini ise doksanlı yılların en popüler sanatçılarından olan ve albümleri milyonlarca satan Coşkun Sabah yaptı. Hatıram Olsun, Anılar, Aşığım Sana, Aşk Kitabı, Baharı Bekleyen Kumrular Gibi, Sen Bambaşkasın, Benimsin, Gel Gelebilirsen, İsyanlardayım, Var mı Böyle Bir Sevda, Son Buluşmamız, Bir Pazar Günü ve İşte Bizim Hikayemiz gibi unutulmayan bir çok şarkının söz ve bestekarı olan Sabah bir saatten fazla kaldığı sahnede adeta gençlere taş çıkarttı. Binlerce vatandaş Coşkun Sabah’a eşlik ederek şarkıları hep birlikte söylerken, Coşkun Sabah programın sonunda bu güzel organizasyonda kendisini sevenleriyle buluşturan Başkan Karabacak ve dernek yönetimine teşekkür etti.





