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Bilge Kral Aliya Gebze’de anıldı

Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ölüm yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “ Hayat şekliyle sembol bir insandı “dedi.

Bilge Kral Aliya Gebze'de anıldı

22 Ekim 2019 Salı 14:17

Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ölüm yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “ Hayat şekliyle sembol bir insandı”dedi. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen Aliya İzzetbegoviç’i anma programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Selamet Güner, Yusuf Burkut, meclis üyeleri ve Gebzeliler katıldı.

GÖNÜL DOSTU BİLGE İNSAN

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz program öncesi gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “Avrupa’nın göbeğinde olmasına rağmen İslam ruhunu ve dava şuurunu bilen gönül dostu bilge bir insan. Yaşantısıyla sembol olmuş bir insan.  Bazı insanlar sadece yazarlar. Ama yazdıklarını hayatlarına yansıtamaz yaşayamazlar. Bilge insan, bildiklerini sadece yazıya dökmekle kalmamış, dava eri olmuş, cephe komutanı olarak mücadelesini vermiştir” ifadelerini kullandı.  

BİLİNMEYEN YÖNLERİ ANLATILDI

Programda konuşmacı Ebubekir Sofuoğlu ve katılımcı Aliya İzzetbegoviç’in 7. Alay Komutanı Albay Şerif Patkoviç, Aliya İzzetbegoviç hakkında bilinmeyen yönlerini Gebzelilerle paylaştı. Programın sonunda konuşmacılar konukların soruları da cevaplandırdı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmacılara hediye takdiminde bulunurken verdikleri bilgiler için teşekkür etti.


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