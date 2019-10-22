Bilge Kral Aliya Gebze’de anıldı

GÖNÜL DOSTU BİLGE İNSAN
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz program öncesi gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “Avrupa’nın göbeğinde olmasına rağmen İslam ruhunu ve dava şuurunu bilen gönül dostu bilge bir insan. Yaşantısıyla sembol olmuş bir insan. Bazı insanlar sadece yazarlar. Ama yazdıklarını hayatlarına yansıtamaz yaşayamazlar. Bilge insan, bildiklerini sadece yazıya dökmekle kalmamış, dava eri olmuş, cephe komutanı olarak mücadelesini vermiştir” ifadelerini kullandı.
BİLİNMEYEN YÖNLERİ ANLATILDI
Programda konuşmacı Ebubekir Sofuoğlu ve katılımcı Aliya İzzetbegoviç’in 7. Alay Komutanı Albay Şerif Patkoviç, Aliya İzzetbegoviç hakkında bilinmeyen yönlerini Gebzelilerle paylaştı. Programın sonunda konuşmacılar konukların soruları da cevaplandırdı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmacılara hediye takdiminde bulunurken verdikleri bilgiler için teşekkür etti.